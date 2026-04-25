România a bifat în 2025 un an record la instalarea de noi capacități de energie solară, cu 1.240 de Megawați (MW) adăugați în proiecte de mari dimensiuni. Numai ca, dincolo de cifrele optimiste, realitatea din sistemul energetic național arată complet diferit. Anul trecut a însemnat, de fapt, cea mai mică producție internă de energie din ultimii cinci ani și, implicit, un maxim al importurilor din aceeași perioadă.

Un record cu gust amar

Datele arată că, la capitolul investiții, lucrurile au stat bine. S-au montat 1.240 MW în proiecte solare. În același timp, a continuat fenomenul de închidere a capacităților pe bază de cărbuni, fiind scoși din funcțiune 857 MW. Trăgând linie, sistemul energetic național a încheiat anul 2025 cu o capacitate totală de 19.178 MW în proiectele mai mari de 5 MW, ceea ce reprezintă un plus net de 567 MW față de finalul lui 2024. Iar în acest total intră tot, de la centrale pe cărbuni și hidrocarburi, la hidrocentrale, centrala nucleară și parcuri eoliene sau solare.

De ce nu s-a simțit la factură?

V-ați fi așteptat ca aceste investiții masive în regenerabile să se traducă printr-o producție mai mare și mai ieftină? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Principalul vinovat a fost seceta severă de anul trecut, care a lovit din plin producția Hidroelectrica. Gigantul hidroenergetic a înregistrat o scădere a volumelor de 14%.

Pe bune, noile parcuri solare, oricât de multe ar fi fost, pur și simplu nu au putut compensa acest gol imens lăsat de lipsa apei din lacurile de acumulare. Impactul secetei a fost, așadar, mult mai puternic decât beneficiul adus de noile panouri fotovoltaice.

Dependența de cărbune și importuri

În acest context dificil, pentru a asigura consumul național, România a fost nevoită să se bazeze masiv pe surse considerate de mulți depășite. Cărbunele și gazele naturale au fost esențiale, ajungând să reprezinte o treime din întreaga producție de energie a țării. fireste acest lucru a avut un impact direct și în prețul final plătit de consumatori.

Importurile au explodat.

Dar când producția internă scade dramatic, nu ai de ales. Datele arată clar că am ajuns la cel mai ridicat nivel al importurilor de energie electrică din ultimii cinci ani, o dependență care ne costă scump.

Fenomenul prosumatorilor

Dincolo de marile investiții și de problemele sistemice, un alt fenomen de amploare a marcat anul 2025. Este vorba despre prosumatori (cei care produc energie pentru consum propriu și injectează surplusul în rețea), a căror creștere a completat peisajul energetic. Această evoluție din zona micilor producători arată o schimbare de mentalitate, însă nu a fost suficientă pentru a contrabalansa problemele macro cauzate de secetă și de structura mixului energetic.