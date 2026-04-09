Lanțul de magazine Profi a raportat la Ministerul de Finanțe un număr mediu de doar 4.337 de salariați în 2025, o cifră cu circa 1.700 mai mică decât în anul anterior. Mai frapant este că numărul este cu peste 13.000 de persoane sub nivelul din 2020, conform datelor publicate de aceeași instituție. Și totuși, în tot acest timp, afacerile și numărul de magazine nu doar că nu au scăzut, ci au explodat.

Afaceri în creștere, angajați în scădere

În perioada 2020-2025, marcată de pandemie și de războiul de la graniță, rețeaua Profi s-a extins de la 1.400 la aproximativ 1.750 de unități. Similar, în acești ani, cifra de afaceri a urcat cu peste 60%, atingând pragul de 14 miliarde de lei. Lucrurile par să meargă excelent din punct de vedere operațional.

Atunci cum se explică dispariția a mii de locuri de muncă din datele oficiale?

Modelul partener, cheia restructurării

Soluția a fost una care, la prima vedere, pare simplă, dar care a reconfigurat complet structura companiei. Profi a apelat la un model de business similar cu franciza, denumit oficial „magazin partener”. retailerul a transferat angajații din supermarketuri direct în sarcina acestor parteneri. Astfel, ei nu mai apar pe statele de plată ale companiei-mamă, deși, în realitate, continuă să lucreze în aceleași magazine, pentru același brand.

Ce spune site-ul și ce arată cifrele

Numai că discrepanța dintre realitatea din acte și comunicarea publică este uriașă. Pe site-ul oficial al retailerului, mesajul afișat în continuare este unul care vorbește despre o forță de muncă impresionantă: „peste 25.000 de angajaţi şi parteneri“. E drept că menționează și partenerii, dar pentru un ochi neavizat, cifra poate induce în eroare dacă o compari cu datele de la Finanțe, care reflectă doar angajații direcți ai companiei Profi Rom Food.

O operațiune de proporții

Vorbim, până la urmă, de cea mai mare restructurare din retailul alimentar românesc. O mișcare de o asemenea anvergură, care a implicat transferul a peste 13.000 de contracte de muncă, a trecut aproape complet neobservată de publicul larg. Această strategie (implementată pe parcursul a cinci ani) a permis companiei să își optimizeze bilanțul contabil într-un mod spectaculos, prezentând o structură de costuri mult mai suplă.

Întreaga operațiune a reconfigurat fundamental structura de personal a unuia dintre cei mai mari jucători din piață, optimizându-i cifrele oficiale într-un moment cheie pentru business.