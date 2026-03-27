Deficitul comercial al României la capitolul produse alimentare a ajuns anul trecut la 6,3 miliarde de euro, o cifră colosală care arată dependența de importuri. Iar o analiză detaliată a datelor scoate la iveală un fapt incontestabil: toți cei nouă mari retaileri din comerțul modern se regăsesc în top 500 cei mai mari importatori din țară, jucând un rol cheie în acest dezechilibru economic.

O radiografie a dezechilibrului

Suma de 6,3 miliarde de euro, deși uriașă, marchează de fapt o scădere de aproximativ 10% față de nivelul înregistrat în 2024. O veste bună, la prima vedere. Numai că, dincolo de cifrele brute, realitatea din teren este mult mai complexă și arată o problemă structurală adânc înrădăcinată în economia locală.

Piața românească este pe deficit în cazul a 14 din 15 categorii importante din sectorul alimentar. Vorbim aici despre produse de bază precum carnea, laptele și lactatele, dar și despre legume sau fructe. producem mult mai puțin decât consumăm, iar golul este umplut masiv din importuri (cu excepția notabilă a animalelor vii și a cerealelor).

Giganții din retail, motoare ale importurilor

Dar cine pune, concret, umărul la această situație? V-ați întrebat vreodată ce putere au marile lanțuri de magazine în ecuația importurilor?

Ei bine, contribuie masiv.

Datele arată că toți cei nouă actori principali din comerțul modern se află în top 500 importatori. Iar unii dintre ei sunt chiar în fruntea clasamentului. Lidl nu este doar prezent, ci se clasează, pe bune, în top 10 cei mai mari importatori la nivel național, indiferent de domeniu. Alături de retailerul german, în top 100 se regăsesc și alți giganți precum Kaufland, Metro, Rewe (operatorul magazinelor Penny) și Carrefour.

O excepție notabilă și contextul pieței

Și totuși, există și o excepție care confirmă regula. Compania poloneză Zabka (care operează pe plan local brandul de proximitate Froo) nu apare deocamdată în acest top al importatorilor. Explicația este simplă. Polonezii au pătruns pe piața din România abia în 2024, iar afacerea este încă la început, deși se află într-un proces de dezvoltare accelerată.

Absența lor din clasament subliniază tocmai anvergura operațiunilor de import derulate de rețelele deja consacrate, care au zeci sau sute de magazine și o logistică perfect adaptată pentru a aduce volume uriașe de marfă din afara țării. Dependența de importuri rămâne astfel o problemă cronică, vizibilă pe rafturile magazinelor din întreaga țară.