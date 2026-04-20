Unul dintre puținele sectoare excedentare ale industriei alimentare românești, cel avicol, a ajuns la exporturi de carne și ouă ce depășesc jumătate de miliard de euro. Mai exact, vorbim de 562 de milioane de euro în 2025, o performanță susținută de cele 831 de ferme de păsări răspândite pe teritoriul țării, cu o capacitate totală de creștere de 66,7 milioane de capete.

Explozia exporturilor în 2025

Cifrele pe 2025 sunt de-a dreptul spectaculoase. Exporturile de ouă, de exemplu, au înregistrat o majorare de 160%, atingând valoarea de 140 de milioane de euro. Nici carnea de pasăre nu s-a lăsat mai prejos, cu o creștere de 45% a exporturilor, până la un total de 422 de milioane de euro. V-ați gândit vreodată cum am ajuns aici?

Spre deosebire de alte sectoare din industria alimentară, precum cel al cărnii de porc sau al lactatelor, unde deficitele comerciale sunt uriașe, sectorul avicol reușește nu doar să acopere cererea internă, ci să fie și excedentar pe balanța comercială.

O industrie de 6,8 miliarde de lei

În spatele acestor performanțe stau investiții de sute de milioane de euro și o piață care a crescut cu 150% după aderarea la Uniunea Europeană. Doar în sectorul creșterii păsărilor activează acum 665 de companii, care au generat afaceri de 6,8 miliarde de lei în 2024 și care au peste 9.500 de angajați.

Și, hai să fim serioși, nu multe sectoare se pot lăuda cu așa ceva. E drept că dezvoltarea s-a bazat pe o consolidare puternică în jurul unor antreprenori români, transformând industria într-un exemplu de competitivitate locală.

Cine sunt campionii din avicultură

Printre cei mai mari jucători din industria cărnii de pasăre se numără nume cunoscute. Carmistin The Food, companie deținută de Justin și Andra Paraschiv, este unul dintre lideri. Alături de ei se află Transavia, controlată de familia Popa, dar și Avicola Slobozia și Agricola Bacău.

Dar piața este dinamică. În producția de ouă, pe lângă jucători consacrați, apar și investiții noi, cum este cea a companiei Tonelli, care are în derulare un proiect în valoare de 40 de milioane de euro.

Harta producției de carne și ouă

Producția nu este distribuită uniform în țară. Județul cu cele mai multe păsări este Bihorul, cu un efectiv de aproape 6 milioane de capete. Tot aici se găsește și cea mai mare fermă din țară, situată la Tinca, operată de compania Oul de Tinca, unul dintre cei mai mari producători de ouă, cu o capacitate de 1,2 milioane de păsări.

Cifrele vorbesc de la sine.

Bihorul este urmat în clasament de județele Vaslui și Brașov, fiecare cu peste 5 milioane de păsări. Topul este completat de Călărași și Bacău, cu efective de aproape 4, respectiv peste 3 milioane de capete. Această distribuție arată o concentrare puternică a producției în doar câteva județe cheie (care, practic, duc greul pentru întreaga țară).