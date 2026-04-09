Conflictul din Orientul Mijlociu a redus traficul aerian deasupra României cu 19%, conform datelor valabile până la 31 martie. Mai puține avioane înseamnă, mai puțini bani încasați de statul român prin ROMATSA, entitatea care supraveghează și îndrumă cursele aeriene.

Rute ocolitoare și noi coridoare aeriene

Începutul războiului a provocat o undă de șoc în aviația mondială, iar zonele cele mai afectate sunt Orientul, Asia și Europa. Companiile aeriene evită acum zona de conflict. Iar asta a dus la rerutări masive, creând practic două coridoare principale pentru zborurile către est.

Unul dintre acestea este un coridor nordic, destul de îngust, care traversează Turcia, Georgia și Azerbaidjan, ocolind astfel Ucraina, Iranul și, în mare parte, Rusia. Celălalt este un coridor sudic, mai larg, ce trece prin Arabia Saudită și Oman.

Câștigători și perdanți în regiune

Numai ca aceste schimbări nu au afectat pe toată lumea la fel. Datele Eurocontrol arată clar cine a avut de câștigat și cine a pierdut din aceste modificări de traseu. Georgia și Azerbaidjan, de exemplu, au înregistrat creșteri ale traficului aerian.

În schimb, Turcia a suferit cea mai mare scădere, de 36%, urmată de Cipru cu un minus de 29%. România se înscrie și ea pe lista perdanților, cu o diminuare de 19%, în timp ce Bulgaria a înregistrat o scădere de 17% a curselor care i-au tranzitat spațiul aerian.

Situația e destul de limpede.

Cum se calculează taxele de survol

Dar cum anume pierde România bani, pe bune? Fiecare avion care ne tranzitează spațiul aerian plătește o taxă către ROMATSA pentru serviciile de supraveghere și îndrumare. Tariful nu este fix.

Acesta depinde de mai mulți factori: distanța parcursă de aeronavă în spațiul aerian local, mărimea și greutatea avionului (un element important în calculul final), dar și tariful unitar stabilit de țară. E drept că logica e simplă: mai puține avioane care ne survolează teritoriul, mai puține taxe încasate la buget.