Discuțiile pentru preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz au intrat în linie dreaptă, o ofertă concretă fiind deja înaintată proprietarilor elvețieni. Anunțul a fost făcut de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, care a subliniat că negocierile sunt avansate, deși valoarea exactă a noii propuneri nu a fost făcută publică. Preluarea ar reprezenta o mișcare strategică pentru statul român, într-un context în care producția internă de îngrășăminte este aproape inexistentă.

Ofertă clară, discuții confidențiale

Guvernul susține puternic această tranzacție, considerând-o vitală pentru securitatea agricolă a țării. Iar confirmarea oficială a venit direct de la secretarul de stat Cristian Bușoi, care a oferit câteva detalii despre stadiul negocierilor. „Există o decizie de principiu a Guvernului României, şi aici Ministerul Energiei susţine puternic ca o companie a statului român, parţial listată la Bursă, care trebuie să ţină cont de toate aceste lucruri, Romgaz, să preia Azomureş. Există nişte discuţii avansate, există chiar o ofertă clară, concretă, făcută acţionarilor de la Azomureş. Nu pot să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt chestiuni confidenţiale”, a menționat oficialul.

Mărul discordiei. Prețul sub 100 de milioane de euro

Discuțiile dintre Romgaz și Ameropa, grupul elvețian care deține combinatul, au început acum un an, dar au intrat rapid într-un impas. Motivul? Banii, bineînțeles. Potrivit unor surse din piață, prima ofertă financiară neangajantă înaintată de Romgaz a fost sub 100 de milioane de euro. Suma nu le-a convenit deloc elvețienilor, care se pare că așteptau o valoare apropiată de 200 de milioane de euro. Hai să vedem, până la urmă, cum s-a ajuns aici. Blocajul a fost potențat și de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și de situația politică internă, Romgaz fiind o companie controlată de stat. Cristian Bușoi nu a precizat care este valoarea noii oferte.

Viziunea Romgaz. O investiție mult mai mare

Dar de ce ar vrea Romgaz un combinat cu pierderi record? Lucrurile stau puțin diferit producătorului de gaze. Răzvan Popescu, CEO-ul Romgaz, a explicat că prețul de achiziție este doar o mică parte din ecuația totală, combinatul având nevoie de investiții uriașe pentru a redeveni competitiv.

„Romgaz priveşte Azomureş ca pe un distressed asset, a avut pierderi în ultimii ani, există o eroziune structurală a pieţei europene a îngrăşămintelor, competiţie mare din importuri unde sunt costuri mai mici la gaz. Combinatele de îngrăşăminte din Europa au o vârstă medie de 40 de ani, iar cele din Orientul Mijlociu de doi-trei ani. Azomureş este o asumare de investiţie foarte mare pentru următorii ani, mult mai mare decât un eventual preţ de achiziţie. Are sens pentru Romgaz să cumpere Azomureş, în anumite condiţii“, a spus Răzvan Popescu în cadrul evenimentului ZF Power Summit (desfășurat între 23-25 februarie).

Cifrele din spatele crizei

Dincolo de negocieri, situația la Azomureș este critică. Combinatul, care se întinde pe 100 de hectare în Târgu Mureș, a înregistrat în 2024 pierderi record de 505 milioane de lei, la afaceri de 1,6 miliarde de lei. Înainte de opririle repetate, platforma avea o capacitate de producție de până la 1,8 milioane de tone de îngrășăminte anual și livra circa 75% din producție pe piața agricolă internă.

Impactul social este și el devastator. Din cei aproximativ 1.000 de angajați, circa 600 au fost trimiși în șomaj tehnic încă din luna ianuarie a acestui an.

Situația este dramatică.

Închiderea celui mai mare producător local a lăsat România complet dependentă de importuri. Doar în primele unsprezece luni din 2025, țara noastră a importat 2,7 milioane de tone de îngrășăminte, în valoare de 1 miliard de euro, o creștere cu 20% față de anul precedent. Consumul intern este estimat la 2,5-2,7 milioane de tone, ceea ce arată gaura imensă lăsată în piață de oprirea producției la Târgu Mureș.