Automatizarea a devenit noua normalitate în România. Astăzi, aproape jumătate din supermarketurile și hipermarketurile din țară au case de marcat fără casier, iar ponderea lor este într-o continuă creștere. În paralel, o analiză recentă arată că numărul de salariați per magazin este în scădere, un semn clar că tehnologia începe să înlocuiască interacțiunea umană.

Supermarketuri și transport public fără angajați

Fenomenul nu se oprește la retailul alimentar. V-ați gândit vreodată cât de des mai vorbiți cu un angajat la metrou sau în stația de autobuz? Aproape fiecare stație de metrou și de STB are acum, pe lângă clasicul chioșc, și un aparat de unde îți poți cumpăra singur biletul. E mai rapid, e drept, dar elimină complet contactul uman.

Lucrurile stau la fel și în lanțurile de fast-food. Restaurante precum McDonald’s și KFC te întâmpină direct cu sisteme de comandă digitală, ecrane mari care au luat locul angajatului de la casă.

Digitalizarea, o regulă obligatorie

Pentru unii operatori, această tranziție nu mai este o opțiune, ci o cerință standard. Marius Alexandru, chief technology information officer în cadrul Sphera Franchise Group (grupul care operează local brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell), confirmă tendința. Și o face fără ocolișuri.

„În prezent, toate cele peste 110 restaurante KFC din re­ţeaua noastră sunt echipate cu chioşcuri digitale. Pentru fiecare nouă deschidere, integrarea chioşcu­rilor în pachetul de echipamente tehnologice este obliga­torie“, a declarat acesta.

viitorul este deja aici și este complet digitalizat.

Gustul mâncării, diminuat de lipsa interacțiunii?

Numai că, dincolo de eficiență și rapiditate, apare o întrebare legitimă. Ce se întâmplă cu experiența umană? Într-o eră în care oamenii sunt tot mai grăbiți și, nu de puține ori, tot mai singuri, lipsa completă a interacțiunii umane s-ar putea să nu se simtă imediat. Dar efectele pe termen lung își vor spune cuvântul.

Unii clienți simt deja diferența. Sorin, un client obișnuit al restaurantelor de tip fast-food, consideră că experiența este fundamental schimbată, și nu în bine.

„Momentul prânzului nu înseamnă doar mâncarea ca o serie de elemente ale tabloului lui Mendeleev care să îţi intre în stomac, ci şi contextul, oamenii, atmosfera. Din acest punct de vedere, depersonalizarea comenzilor prin automatizarea de la noile terminale din restaurantele fast-food diminuează chiar şi gustul preparatului“, explică el.