Statele Unite au instituit luni o blocadă navală totală asupra porturilor iraniene, o decizie radicală venită după eșecul negocierilor de pace din Pakistan. Măsura se aplică tuturor navelor din Golful Persic și Golful Oman, iar efectele s-au simțit imediat pe piețele globale, prețul petrolului Brent explodând cu 7%.

Răspunsul vehement al Teheranului

Iranul a reacționat imediat, catalogând măsura drept „ilegală şi echivalează cu pirateria”. Mai mult, Garda Revoluționară Islamică a transmis un avertisment fără echivoc prin agenția de presă de stat, subliniind că niciun port din Golf nu va mai fi în siguranță dacă cele iraniene sunt amenințate.

Mesajul a fost direct: „Securitatea în Golful Persic şi Marea Oman este fie pentru toţi, fie pentru nimeni”.

Iar amenințarea nu se oprește aici. Teheranul a adăugat că navele militare inamice „vor primi un răspuns ferm”.

Negocieri eșuate după 21 de ore

Decizia Washingtonului vine după ce discuțiile maraton de la Islamabad, care au durat peste 21 de ore, s-au încheiat fără niciun rezultat. Delegația americană a fost condusă de vicepreședintele JD Vance, însă eforturile diplomatice s-au lovit de un zid. Dar, până la urmă, de ce nu s-au înțeles?

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a oferit o perspectivă pe rețelele sociale, descriind atitudinea părții adverse. „Ne-am lovit de maximalism, obiective în continuă schimbare şi blocadă”, a scris oficialul iranian.

Piețele se clatină, Marea Britanie se retrage

Blocada, care a intrat în vigoare luni la prânz, ora locală, se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate, și a generat deja unde de șoc economice. Tensiunea se acumulează într-o zonă vitală (Strâmtoarea Hormuz) prin care tranzitează circa 20% din comerțul mondial cu petrol. V-ați fi așteptat la altceva de la piețe?

Piețele asiatice au deschis imediat în scădere.

Și în acest peisaj tensionat, Marea Britanie a anunțat că nu va participa la blocadă. Premierul Keir Starmer a fost foarte clar în această privință, declarând că țara sa „nu va fi atrasă în război”.

Cu armistițiul actual expirând pe 22 aprilie, nimeni nu știe ce va urma. Niciuna dintre părți nu a oferit indicii despre pașii următori, lăsând întreaga regiune și piețele globale într-o stare de maximă incertitudine.