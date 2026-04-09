Donald Trump și-a îndreptat din nou atenția asupra Groenlandei, în paralel cu un nou val de critici la adresa NATO. Totul se întâmplă în contextul în care președintele american a anunțat un armistițiu de două săptămâni în conflictul cu Iranul, după mai bine de o lună de lupte.

O alianță sub semnul întrebării

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a fost tranșant. „Nato nu a fost acolo când am avut nevoie de ei şi nu vor fi acolo nici data viitoare. Amintiţi-vă de groenlanda, acea bucată mare de gheaţă, prost administrată!!!”, a scris fostul președinte. Furia sa vine pe fondul refuzului mai multor state membre de a sprijini campania militară a SUA și Israelului împotriva Iranului. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Mai multe țări europene au interzis survolul avioanelor americane și, mai mult, au refuzat să trimită forțe navale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Nu e de mirare că Trump a sugerat, nu de puține ori, că ar putea retrage Statele Unite din alianță.

Groenlanda, miza neașteptată

Dincolo de conflictul iranian, relațiile dintre SUA și aliații europeni s-au deteriorat vizibil. Iar Trump a amenințat nu doar cu tarife comerciale, ci chiar cu acțiuni militare pentru a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. V-ați fi gândit la așa ceva?

Și nu e prima oară când aduce vorba. În ianuarie, fostul președinte susținea că a ajuns la un „cadru de acord” privind Groenlanda chiar cu secretarul general NATO, Mark Rutte.

Tensiuni la Casa Albă

Iar comentariile recente ale lui Trump au venit fix după o întâlnire cu Rutte la Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt ar fi declarat, în urma discuțiilor, că NATO „a întors spatele poporului american”.

O declarație extrem de dură.

Rutte însuși a recunoscut problemele într-un interviu pentru CNN, afirmând că Trump este „clar dezamăgit de mulţi aliaţi NATO”. Lucrurile par să fi scăpat de sub control, iar fisurile din cadrul alianței devin tot mai evidente.

Pe fondul acestor tensiuni, Trump a amenințat că va reloca trupe americane în Polonia, Grecia și România (țări considerate partenere mai loiale), ca o măsură de presiune asupra aliaților din Vestul Europei.