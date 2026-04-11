Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri, fiecare parte eliberând câte 175 de persoane. Anunțul a fost făcut atât de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și de Ministerul rus al Apărării. Mișcarea vine cu doar o zi înainte de Paștele ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie.

Cifrele schimbului

Concret, Ucraina a reușit să aducă acasă 175 de militari și, în plus, șapte civili care se aflau în captivitate în Rusia. De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a confirmat eliberarea a 175 de prizonieri de război ucraineni în schimbul unui număr identic de soldați ruși.

Un gest simbolic, făcut în prag de sărbătoare.

De unde provin prizonierii eliberați

Dar cine sunt, până la urmă, cei care se întorc acasă? Potrivit informațiilor oferite de președintele Zelenski, printre cei reveniți se numără militari care au luptat în bătălia sângeroasă pentru Mariupol. Alții au fost luați prizonieri direct de la Centrala Nucleară de la Cernobîl, un loc cu o încărcătură istorică aparte. Lista este completată de soldați capturați din diverse regiuni fierbinți ale conflictului, precum Donețk, Herson, Sumî și Zaporojie. Iar un detaliu deloc de neglijat este că unii dintre ei au fost capturați chiar și din regiunea Kursk, aflată pe teritoriul Rusiei.

Captivi încă din 2022

Pentru mulți dintre acești oameni, eliberarea înseamnă sfârșitul unui coșmar care durează de mult timp. Majoritatea celor eliberați se aflau în captivitate încă din anul 2022 (anul de start al invaziei pe scară largă), ceea ce înseamnă ani de zile petrecuți departe de familie și țară.

E drept că schimburile de prizonieri au mai avut loc, dar fiecare astfel de operațiune aduce o rază de speranță pentru sute de familii. Numai că, dincolo de bucuria momentului, situația amintește de numărul mare de prizonieri care încă așteaptă să fie eliberați de ambele părți.