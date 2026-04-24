Giganții tehnologici Meta Platforms și Microsoft Corp. pregătesc o nouă rundă de restructurări, care ar putea afecta până la 23.000 de locuri de muncă. Deciziile vin în contextul în care ambele companii investesc masiv în inteligența artificială și caută să-și eficientizeze operațiunile pentru a compensa cheltuielile record.

10% din angajații Meta, pe lista de plecări

Într-o notă internă trimisă joi, Meta și-a informat personalul că intenționează să reducă forța de muncă cu 10%, ceea ce înseamnă aproximativ 8.000 de angajați. Procesul de concediere va începe pe 20 mai. Iar pe lângă cei 8.000 de angajați vizați direct, compania a anunțat că nu va mai ocupa alte 6.000 de posturi care erau vacante. Justificarea oficială a fost prezentată de Janelle Gale, Chief People Officer.

„Facem acest lucru ca parte a efortului nostru continuu de a conduce compania mai eficient și pentru a ne permite să compensăm celelalte investiții pe care le facem”, a scris Gale în nota internă.

O veste neplăcută, dar anticipată

Angajații Meta au trăit mare parte din an cu teama unor noi concedieri, mai ales după ce divizia Reality Labs și alte echipe au fost deja afectate de reduceri de personal. V-ați putea imagina cum e să lucrezi sub o asemenea presiune? Janelle Gale a recunoscut starea de spirit tensionată din companie, menționând că anunțul a fost făcut mai devreme tocmai pentru că detaliile planului ajunseseră deja în presă, fiind publicate inițial de Reuters.

„Știu că aceasta este o veste neplăcută și confirmarea ei pune pe toată lumea într-o stare de neliniște, dar simțim că aceasta este cea mai bună cale de urmat, având în vedere circumstanțele”, a adăugat ea.

Lucrurile erau deja tensionate.

Microsoft oferă pachete de plecări voluntare

În aceeași zi, Microsoft a emis propria notă internă, prin care oferă pachete de plecări voluntare pentru mii de angajați din Statele Unite. Aproximativ 7% din forța de muncă din SUA va fi eligibilă pentru aceste pachete compensatorii. Compania avea 125.000 de angajați în SUA la data de iunie 2025, ceea ce înseamnă că aproximativ 8.750 de lucrători se califică pentru program.

Numai că programul nu e pentru oricine. Se adresează angajaților a căror vârstă, însumată cu anii de vechime în companie, totalizează 70 sau mai mult, excluzând anumite roluri de conducere sau pe cele din planurile de stimulente de vânzări. O astfel de ofertă (o premieră pentru Microsoft la această scară) arată clar direcția în care se îndreaptă compania. E drept că nu toți vor accepta, dar semnalul e clar.

Urgență și agilitate în era AI

Ambele companii se află într-o cursă contra cronometru pentru a construi centre de date și pentru a dezvolta servicii bazate pe inteligență artificială, iar asta costă miliarde. Amy Coleman, Chief People Officer la Microsoft, a subliniat ritmul alert impus de noua strategie.

„Nu am văzut niciodată compania mișcându-se cu acest nivel de urgență și ritm, și văd intensitatea și agilitatea pe care le aduceți în fiecare zi”, a scris Coleman în memo. „Pentru a susține acest ritm, trebuie să rămânem concentrați pe a face o treabă excelentă, având încredere și împuternicind managerii noștri și simplificând pentru a sprijini pe toată lumea”.

Până la urmă, totul se reduce la costuri și eficiență. Atât Meta, cât și Microsoft urmează să își raporteze rezultatele financiare trimestriale pe 29 aprilie, moment în care investitorii vor analiza cu atenție impactul acestor decizii strategice.