Interagroaliment, cea mai mare companie din grupul băcăuan Șerban Holding, a intrat oficial în insolvență. Cu o cifră de afaceri de peste 330 de milioane de lei în 2025, firma controlată de antreprenorii Nicolae și Irina Șerban reprezenta piesa de rezistență a întregului grup. Decizia a fost luată de Tribunalul Bacău.

Decizia oficială a Tribunalului Bacău

Cererea de deschidere a procedurii a fost admisă, conform datelor publicate pe portalul instanțelor de judecată. Hotărârea stabilește clar pașii următori pentru compania din Bacău. E drept că managementul actual își păstrează atribuțiile, dar totul se va desfășura sub atenta supraveghere a unui administrator judiciar.

„Admite cererea debitoarei SC INTERAGROALIMENT SRL. (…) În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC INTERAGROALIMENT SRL pe o durata maximă a perioadei de observaţie de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii (…). Păstrează dreptul de administrare al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat”, se arată în decizia instanței.

Coloana vertebrală a unui grup de 600 milioane lei

Interagroaliment nu este o firmă oarecare. Este, practic, coloana vertebrală a grupului Șerban Holding, un conglomerat cu activități în agricultură și industria alimentară. Grupul, fondat în Onești încă din 1994, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri consolidată de 600 de milioane de lei, în creștere cu 4% față de anul precedent, și un profit net de 14,3 milioane de lei. Cum s-a ajuns aici, la un grup pe profit, dar cu firma principală în insolvență?

Dar semnalele existau de ceva vreme. Compania anunțase încă de la finalul lunii martie că a decis să închidă linia de business de trading de cereale. În plus, a implementat măsuri de optimizare a costurilor la celelalte firme din grup, invocând „condițiile dificile de piață specifice agriculturii”.

Ce urmează pentru restul afacerilor Șerban Holding

Grupul Șerban Holding este listat pe piața AeRO la Bursa de Valori București sub simbolul GSH, având o capitalizare de peste 139,5 milioane de lei. Până la urmă, ce se va întâmpla cu restul afacerilor?

Cifrele arată o imagine complexă.

Iar planurile pentru 2026 par să meargă înainte, cel puțin pe hârtie. Grupul a anunțat că își va continua activitatea în liniile de business considerate stabile: agricultură (cultura de cereale și legume), procesare de legume (depozitare și ambalare), panificație, patiserie și cofetărie. Structura grupului este una extinsă, incluzând firme precum Ferma Avicolă, Fabrica de Pâine Șerban, Șerban Distribuție, Fyn Invest Danmark, Luma Land, Moldavia Farms și Cooperativa Câmpuri Aurii.