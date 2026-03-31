Un consorțiu format din 12 bănci europene majore, printre care ING, UniCredit și BBVA, a anunțat lansarea Qivalis, un stablecoin euro menit să contracareze dominația dolarului american în piețele crypto. Miza este uriașă, în condițiile în care moneda unică europeană reprezintă doar 0,2% din tranzacțiile pe blockchain, un semnal de alarmă pentru suveranitatea financiară a continentului.

Riscul „dolarizării digitale”

Avertismentul vine direct de la Jan-Oliver Sell, CEO-ul proiectului Qivalis, care susține că Europa riscă să-și piardă controlul asupra viitorului său financiar dacă nu aduce rapid moneda euro pe blockchain. În finanțele tradiționale, euro reprezintă între 20% și 25% din activitatea globală, fiind a doua monedă de rezervă a lumii. Dar pe blockchain, prezența sa este aproape inexistentă. V-ați gândit vreodată de ce aproape toate tranzacțiile crypto se fac în echivalentul dolarului?

„În spațiul blockchain, euro reprezintă aproximativ 0,2% din tranzacții,” a declarat Sell. „Este o deconectare uriașă.”

Fără o alternativă europeană lichidă și profundă, activitatea financiară pe blockchain va migra inevitabil către tokenurile bazate pe dolar, precum USDT de la Tether sau USDC de la Circle. „Dacă nu avem un euro onchain cu lichiditate profundă, atunci singura alternativă este dolarul american,” a explicat Sell. „Acesta este un risc real pentru suveranitatea financiară și digitală a Europei.”

Qivalis vrea să fie standardul

Proiectul Qivalis, care va emite un stablecoin euro conform reglementărilor MiCA, țintește o lansare în a doua jumătate a acestui an, totul depinzând de rapiditatea cu care se obține aprobarea de la banca centrală olandeză. Ambiția este clară. „Vrem să fim principalul emitent de stablecoins euro la nivel global,” a afirmat Jan-Oliver Sell.

Până la urmă, Qivalis se poziționează mai degrabă ca o infrastructură, nu doar ca un simplu token. „Construim interfața dintre blockchain și euro,” a adăugat CEO-ul. „Trebuie să fie disponibil oriunde există cazurile de utilizare.”

O abordare unitară.

Iar decizia de a forma un consorțiu de bănci nu este întâmplătoare. Ea adresează o problemă care a frânat până acum adoptarea stablecoins-urilor euro: fragmentarea. „Câteva bănci care încearcă să-și emită propriile monede nu fac decât să fragmenteze și mai mult spațiul. Aducerea instituțiilor laolaltă creează distribuția și lichiditatea necesare pentru a-l face utilizabil.”

Nu este euro digital al BCE

Inițiativa nu trebuie confundată cu proiectul Băncii Centrale Europene (BCE) privind un euro digital. Christine Lagarde, președinta BCE, a confirmat recent că banca și-a finalizat partea tehnică, iar decizia este acum la politicieni. Numai că proiectul BCE vizează un mijloc de plată digital public, pe o infrastructură centralizată, și nu va fi lansat mai devreme de 2029.

Qivalis, în schimb, este un stablecoin privat, reglementat prin MiCA, destinat rețelelor publice. Și totuși, Sell nu le vede ca fiind în conflict. „Nu o vedem ca pe o competiție. Este o îmbunătățire a aceluiași teanc financiar.” El explică faptul că, pentru operațiuni precum plățile transfrontaliere sau decontările onchain, este nevoie de un activ nativ euro. „În acest moment, dacă vrei să operezi onchain, ești efectiv forțat să folosești dolarul.”

O chestiune de suveranitate

Urgența din spatele proiectului este legată de viteza cu care finanțele se mută pe blockchain. Fără o alternativă viabilă, Europa riscă să devină structural dependentă de infrastructura bazată pe dolar. „Unul dintre riscuri este că, pe măsură ce tot mai multă activitate se mută onchain, dacă nu există un euro utilizabil, atunci totul se va întâmpla pur și simplu în dolari,” a avertizat Sell.

Un alt argument ține de riscul valutar pentru utilizatorii europeni. „Dacă ești un utilizator european care obține randament în dolari, ești expus și riscului valutar,” a spus el, subliniind că fluctuațiile cursului de schimb pot anula profiturile.

Miza finală este însă mult mai mare. „Căutăm să construim o piatră de temelie a autonomiei digitale europene. Dacă nu avem asta, ne vom confrunta cu dolarizarea.” Obiectivul nu este eliminarea dolarului, ci asigurarea competitivității monedei euro. „Este vorba de a pune euro înapoi la locul său, ca a doua monedă de rezervă globală, și în acest spațiu. Este vorba de a pune viitorul financiar înapoi în mâinile noastre, ca europeni.”