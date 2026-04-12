Bitcoin a înregistrat o scădere duminică, pe fondul reapariției riscurilor geopolitice după ce vicepreședintele american JD Vance a anunțat eșecul discuțiilor de pace cu Iranul desfășurate în Pakistan. Dincolo de acest zgomot de fond, însă, analiștii susțin că factorii specifici pieței crypto indică o potențială mișcare a prețului spre 88.000 de dolari și chiar mai sus, deși totul depinde de evoluția condițiilor generale de risc.

Fluxuri de capital masive

Sentimentul pieței a rămas unul constructiv. Strategy, cel mai mare deținător public de bitcoin din lume, a anunțat că a cumpărat săptămâna trecută bitcoin în valoare de 330 de milioane de dolari, ridicându-și deținerile totale la 766.970 BTC. Unele estimări sugerează că activitatea legată de STRC a companiei Strategy a adăugat aproximativ 8.000 de bitcoin doar în această săptămână.

Și, pe bune, asta nu e tot. ETF-urile spot pe bitcoin listate în SUA, considerate un indicator al cererii instituționale, au înregistrat intrări nete de 787 de milioane de dolari săptămâna aceasta, conform datelor de la SoSoValue. Acesta marchează cel mai puternic aflux săptămânal de la începutul lunii martie. De atunci, aceste fonduri au atras capital de la investitori în valoare de aproape 2 miliarde de dolari.

„Acestea nu sunt încă fluxuri masive în termeni absoluți, dar direcția și persistența contează: cu MicroStrategy cumpărând și ETF-urile absorbind oferta, riscul de scădere este plafonat structural atâta timp cât aceste fluxuri și imaginea tehnică se mențin”, a declarat Markus Thielen, fondatorul 10x Research, într-o notă adresată clienților.

Indicatorii tehnici și piața de acțiuni

Cazul de bază al lui Thielen este acum o creștere spre 88.000 de dolari. Aceasta este susținută nu doar de fluxurile de capital, ci și de semnalele de supravânzare din indicatorii tehnici (cum ar fi oscilatorii stocastici) și de apetitul de risc îmbunătățit pe piețele conexe.

Iar alți indicatori de cerere, urmăriți pe scară largă, arată semnale de susținere. De exemplu, indicele Coinbase Premium (care măsoară diferența de preț între bitcoin pe Coinbase, listată la Nasdaq, și bursa offshore Binance) a urcat la 0,0586%, cel mai înalt nivel din octombrie, conform datelor Coinglass. Cum vine asta? sugerează o presiune de cumpărare relativ mai puternică din partea investitorilor americani, o dinamică asociată adesea cu fazele optimiste ale piețelor crypto.

Acțiunile companiilor de minerit listate public, precum TeraWulf (WULF), Bitdeer Technologies (BITDEER) și IREN Limited, au crescut între 10% și 30% în această lună. „Performanța recentă a minerilor de bitcoin, în special a celor care se orientează către găzduirea AI, semnalează că piața se rotește înapoi spre tema cheltuielilor de capital și a creșterii în AI, riscul legat de Iran părând din ce în ce mai mult un spectacol secundar”, a adăugat Thielen.

Confluența este rară.

„Luate împreună, acest lucru schimbă ferm cazul nostru de bază spre o creștere, cu 88.000 de dolari ca țintă principală pe termen scurt. Confluența este rară: aspectele tehnice sunt constructive, fluxurile sunt pozitive și se extind, iar piața demonstrează o dorință clară de a trece peste zgomotul geopolitic”, a notat el.

Legea Clarității, un catalizator cheie

V-ați gândit vreodată cum ar arăta piața cu reguli clare? Matt Mena, strateg senior de cercetare crypto la 21Shares, a declarat că posibila adoptare a Legii Clarității (Clarity Act) mai târziu în acest trimestru oferă o „cale structurală bine definită” pentru o creștere suplimentară pe piețele crypto. Legislația, care urmărește să stabilească limite jurisdicționale mai clare între SEC și CFTC și să definească când un activ digital este o valoare mobiliară sau o marfă, este văzută ca o piatră de hotar de reglementare.

Traderii de pe Polymarket estimează în prezent o probabilitate de 65% ca Legea Clarității să fie promulgată în acest an. „Cu posibila adoptare a Legii Clarității mai târziu în acest trimestru, calea structurală pentru o expansiune semnificativă este bine definită. Recucerirea pragului de 73.000 de dolari eliberează pista pentru un test la 75.000 de dolari, ceea ce ar oferi probabil puterea de foc pentru o mișcare rapidă prin 80.000 de dolari spre coridorul de 90.000 de dolari. Combinat cu un context de inflație neutră, un prag de 100.000 de dolari până la sfârșitul trimestrului al doilea rămâne un rezultat posibil”, a spus el într-un e-mail.

Inflația și dinamica ofertei

Pe frontul macroeconomic, datele recente privind inflația au fost mixte. Indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,9% de la o lună la alta, ridicând rata anuală la 3,3%, în mare parte din cauza unui salt de 10% al prețurilor la energie. Numai că inflația de bază (core CPI), care exclude alimentele și energia, a crescut cu doar 0,2% lunar și 2,6% anual, ambele cu 0,1 puncte procentuale sub așteptări. Asta sugerează că presiunile de fond asupra prețurilor rămân sub control.

În final, Vikram Subburaj, CEO al bursei Giottus, înregistrată la FIU din India, a subliniat dinamica ofertei, care sugerează că prețurile nu se vor confrunta cu rezistență între 70.000 și 80.000 de dolari. „Datele privind distribuția ofertei indică faptul că doar aproximativ 1% din Bitcoinul circulant se află între 72.000 și 80.000 de dolari. Acest lucru sugerează că o depășire susținută a rezistenței actuale ar putea duce la o descoperire relativ mai rapidă a prețului din cauza ofertei superioare mai subțiri”, a precizat el.