Prețul Bitcoin a revenit la 70.900 de dolari, recuperând de la minimele de aproape 67.000 de dolari de la începutul săptămânii. Această mișcare urmărește o tendință generală de creștere a apetitului pentru risc, după ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, care a dus la prăbușirea prețului petrolului cu aproximativ 15%, sub 100 de dolari pe baril.

Scenariul optimist: 80.000 de dolari

Bitcoin a mai fost în această situație. Prețul a urcat de mai multe ori peste pragul de 70.000 de dolari în ultimele săptămâni, însă de fiecare dată creșterile s-au stins rapid, subliniind lipsa unui impuls ascendent susținut. Va fi diferit de data aceasta? Totul depinde, în mare măsură, de menținerea prețului scăzut al petrolului, spun analiștii de la bursa de criptomonede Bitfinex.

„O prăbușire de 15-16% a țițeiului, dacă se menține, aduce în mod material mai aproape fereastra potențială de reducere a dobânzilor. Piețele futures vor recalcula probabil o probabilitate suplimentară de reducere a dobânzii pentru sfârșitul anului 2026, ceea ce reprezintă un vânt structural din spate pentru activele de risc care nu generează randament, inclusiv bitcoin”, au precizat analiștii într-o actualizare de piață.

Dacă acest lucru se întâmplă, Bitcoin ar putea urca până la 80.000 de dolari, cu câștiguri determinate de lichidarea pozițiilor short. „Bitcoin se află la 72.000 de dolari, presând într-un cluster masiv de lichiditate short. Hărțile de căldură ale instrumentelor derivate arată aproximativ 6 miliarde de dolari în poziții short cu efect de levier concentrate între 72.200 și 73.500 de dolari, cu o densitate maximă în jurul valorii de 72.500 de dolari. Dacă cererea spot poate forța prețul să treacă prin acea zonă, cascada de lichidări rezultată ar catapulta probabil Bitcoin prin golul de ofertă spre 80.000 de dolari”, a declarat Adam Saville Brown, șeful departamentului comercial la Tesseract Group.

Un armistițiu deja șubred

Numai ca lucrurile stau putin diferit pe teren. Armistițiul dintre Iran și SUA pare să se fi destrămat deja, conform rapoartelor din presă. Tensiunile au reapărut după ce Israelul a lansat lovituri intense în Liban, afirmând că teritoriul nu era acoperit de acord – o afirmație care contrazicea presupusul mediator, Pakistanul.

Într-o escaladare suplimentară, o agenție de presă iraniană a raportat că traficul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz a fost oprit din nou, la doar câteva ore după ce primelor tancuri petroliere li s-a permis să treacă, invocând reînnoirea ostilităților. Cum vine asta? petrolul ar putea crește din nou, declanșând aversiunea la risc dacă părțile beligerante nu reușesc să ajungă la un acord în zilele următoare.

„Scenariul pesimist este mai simplu: dacă discuțiile eșuează, petrolul sare înapoi peste 100 de dolari și ne întoarcem unde eram acum zece zile. Fereastra de două săptămâni creează o configurație binară pe care piețele de instrumente derivate o vor prețui agresiv”, a adăugat Brown.

O fereastră de două săptămâni

Iar așteptările privind reducerea dobânzilor rămân, deocamdată, scăzute. Unii analiști consideră că recenta creștere a costurilor energetice riscă să mențină inflația ridicată fără a afecta important cererea, ceea ce ar putea bloca Fed-ul într-o perioadă prelungită de așteptare (cu dobânzi la 3,5% fără majorări sau reduceri).

Analiștii de la Bitfinex au avertizat că petrolul ar putea urca la 120 de dolari dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, afectând perspectivele de reducere a dobânzilor de către Fed.

„Acest lucru creează un eveniment binar cunoscut la aproximativ 13 zile distanță. Participanții care dețin expunere la risc lucrează într-o fereastră de două săptămâni. Mișcarea petrolului a fost deja inclusă în preț; un colaps al armistițiului ar fi incremental mai dăunător decât șocul inițial”, au remarcat analiștii.