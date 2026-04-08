O veste neașteptată a zguduit piețele financiare marți seară. Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni în Iran, declanșând o creștere bruscă pe piața crypto, unde Bitcoin a urcat rapid spre 73.000 de dolari. Mișcarea a provocat lichidări masive și a reaprins interesul pentru altcoins.

Lichidari de 600 de milioane de dolari

Peste 600 de milioane de dolari în pariuri futures au fost lichidate în doar 24 de ore. E drept că de-escaladarea bruscă a conflictului geopolitic a inversat complet momentumul descendent al pieței. Iar dintre acestea, pozițiile short, cele care mizau pe o scădere, au reprezentat nu mai puțin de 420 de milioane de dolari. speculatorii care anticipau o intensificare a conflictului militar au fost prinși pe picior greșit. În același timp, prețul petrolului a scăzut puternic, barilul de Brent ajungând la 94 de dolari, după ce atinsese un maxim de 114 dolari marți.

Bitcoin, inca blocat intr-un interval de tranzactionare

Bitcoin (BTC) a urcat până la aproximativ 72.700 de dolari, stabilizându-se ulterior în zona de 71.800 de dolari. Dar este oare suficient pentru a declara sfârșitul perioadei de stagnare? Analiștii notează că, în ciuda creșterii, Bitcoin trebuie să depășească pragul de 75.000 de dolari pentru a confirma o ieșire din intervalul de tranzacționare în care se află încă de la începutul lunii februarie. O respingere la acest nivel ar putea semnala o revenire spre pragul de 65.000 de dolari. Indicele de volatilitate implicită pe 30 de zile al Bitcoin (cunoscut ca BVIV) continuă să scadă și a atins 46%, cel mai redus nivel din 31 ianuarie.

Asta semnalează o calmare a pieței.

Traderii așteaptă acum cu prudență finalul celor două săptămâni de armistițiu pentru a vedea dacă se va ajunge la un acord sau dacă ostilitățile vor reîncepe.

Interes reinnoit pe piata derivatelor

Dincolo de prețul spot, datele din piața derivatelor arată o revenire a capitalului. Interesul cumulat (open interest) pentru contractele futures pe criptomonede a crescut cu 7%, ajungând la 114,26 miliarde de dolari, cel mai înalt nivel din 17 martie. Pentru Ether, interesul deschis a urcat cu 6%, la 14,22 milioane ETH, un record de la 29 martie. Și interesul pentru contractele futures pe Bitcoin afișează un profil similar, cu o creștere de 1% a volumului deschis, alături de rate de finanțare pozitive.

Explozie in piata altcoin

În timp ce Bitcoin a atras atenția, anumite segmente ale pieței altcoin au avut performanțe și mai bune. Zcash (ZEC), o monedă axată pe confidențialitate, a explodat cu o creștere de 23%. Ratele de finanțare perpetuă anualizate pentru ZEC au ajuns la minus 56%, ceea ce arată că traderii pariază agresiv pe poziții short. Au existat câștiguri notabile și pentru monad (MON), cu o creștere de peste 15%, dar și pentru layerzero (ZRO) și ethena (ENA), care au urcat cu câte 14%. Și tokenurile din zona de inteligență artificială, precum NEAR, RENDER și TAO, au înregistrat câștiguri apropiate de două cifre. Indicele CoinDesk 20 (CD20), dominat de Bitcoin, a crescut cu 4,9% în ultimele 24 de ore, fiind depășit de DeFi Select Index (DFX) și CoinDesk Computing Select Index (CPUS), ambele cu o creștere de 7%.