Bitcoin a depășit din nou pragul de 70.000 de dolari în cursul zilei de luni, în orele de tranzacționare din SUA. Mișcarea vine în contextul în care apar tot mai multe semnale de cumpărare de tip „contrarian”, printre care plecarea unui director de la o companie de trezorerie bitcoin și declarațiile pesimiste ale unui analist cunoscut pentru optimismul său.

Criptomoneda a continuat astfel un raliu început duminică, într-o sesiune de tranzacționare altfel liniștită, post-pascală. Câștigurile au venit în paralel cu o creștere modestă a principalilor indici bursieri, Nasdaq urcând cu 0,45%, iar S&P 500 cu 0,3%, înaintea ultimatumului de marți al președintelui Trump pentru Iran privind Strâmtoarea Ormuz.

Semnale contra-intuitive pentru tauri

V-ați fi așteptat ca veștile proaste să fie, de fapt, un motiv de bucurie pentru investitori? Taurii optimiști ai Bitcoin, adepții strategiei „contrarian”, au început să spere la formarea unui minim de piață încă de la începutul lunii februarie, când activul digital s-a prăbușit la 60.000 de dolari. Atunci, publicația Financial Times, cunoscută pentru poziția sa sceptică față de criptomonede, a marcat momentul ca pe o victorie, un semnal interpretat de unii ca fiind un punct de cotitură.

Iar semnele de acest tip s-au înmulțit în weekendul trecut.

Plecări, vânzări și pesimism

Primul semnal a venit vineri seara târziu, odată cu vestea că Jeff Park părăsește funcția de director de investiții la ProCap Financial (BRR). Condusă de Anthony Pompliano, ProCap face parte din valul de companii de trezorerie bitcoin înființate în grabă în 2025. Aceste companii (printre care se numără și Nakamoto (NAKA) a lui David Bailey și Twenty One Capital (XXI) a lui Jack Mallers) și-au propus să replice succesul răsunător al Strategy, compania lui Michael Saylor. Numai că, până la urmă, acțiunile ProCap au avut o performanță extrem de slabă, mult sub cea a Bitcoin-ului însuși.

Alte semnale din ultimele săptămâni includ decizia minerului MARA Holdings de a vinde peste 15.000 de bitcoin din rezervele sale. Un alt jucător important, Riot Platforms, și-a vândut întreaga producție de BTC din martie, adică 3.778 de monede. Chiar și Nakamoto a renunțat la o parte din deținerile sale.

Un taur devine brusc urs?

Dar poate cel mai surprinzător semnal a venit de la Willy Woo, un analist foarte urmărit și un susținător de lungă durată al Bitcoin. Acesta a sugerat că prețul criptomonedei ar putea stagna, tranzacționându-se lateral, pentru o perioadă de 8 până la 12 ani de acum înainte, înainte de a intra într-o nouă piață „bull” majoră. E drept că o astfel de prognoză venită de la un optimist convins dă de gândit.

dacă minimul real a fost atins, dar semnele care indică formarea unui prag continuă să se adune.

Reacția giganților din finanțe

În timp ce piața cripto fierbe, nici lumea finanțelor tradiționale nu stă pe loc. Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a avertizat recent în scrisoarea sa anuală către acționari că tehnologiile bazate pe blockchain, precum tokenizarea, stablecoins și contractele inteligente, devin competitori direcți pentru sectorul bancar tradițional. Hai să vedem ce a zis mai exact.

„Un set complet nou de competitori apare, bazat pe blockchain,” a declarat Dimon. El a subliniat că JPMorgan trebuie să-și accelereze propriile eforturi în acest domeniu, menționând unitatea Kinexys și proiectul JPM Coin.