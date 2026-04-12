Prețul Bitcoin a coborât duminică sub pragul de 71.000 de dolari, pe fondul unor tensiuni geopolitice majore. Decizia a venit la scurt timp după ce președintele Trump a anunțat o blocadă navală a Strâmtorii Ormuz, provocând unde de șoc pe piețele cripto.

Ordin de blocadă în Strâmtoarea Ormuz

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare, unde președintele a transmis un mesaj clar și direct. „Cu efect imediat, Marina Statelor Unite… va începe procesul de blocare a oricăror și tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat acesta.

Măsura drastică a președintelui vine la doar câteva ore după ce vicepreședintele J.D. Vance a confirmat, sâmbătă târziu, că negocierile dintre SUA și Iran pentru prelungirea unui armistițiu au eșuat. Discuțiile, care au avut loc pe parcursul weekendului în Pakistan, nu au dus la niciun rezultat.

Reacția imediată a pieței

Dacă pe parcursul zilei de sâmbătă Bitcoin se tranzacționa confortabil peste 73.000 de dolari, comentariile lui Vance au dus la o primă corecție, până în zona de 71.500 de dolari. Iar ordinul de blocadă anunțat de Trump a împins prețul și mai jos.

În minutele care au urmat anunțului, BTC a alunecat până la 70.900 de dolari.

o scădere de 2,5% în ultimele 24 de ore.

Analiștii văd un potențial de 88.000 de dolari

Numai că, dincolo de aceste turbulențe imediate, unii analiști văd lucrurile complet diferit. În ciuda riscurilor de război care persistă, aceștia indică o serie de factori care ar putea declanșa o creștere masivă a Bitcoin, cu o țintă de 88.000 de dolari. Dar ce anume alimentează acest optimism, în plin conflict?

E drept că fluxurile de capital instituțional rămân puternice. Achizițiile masive făcute de jucători importanți precum „Strategy” și intrările nete robuste în ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA (alături de primele în creștere pe platforma Coinbase) sunt considerate semnale pozitive. Acești factori, spun ei, favorizează un raliu al celei mai cunoscute criptomonede.

Traderii de mărfuri se refugiază în stablecoins

Un efect colateral neașteptat al războiului din Iran este vizibil în sectorul tranzacțiilor cu mărfuri. Mai mulți traderi au rămas fără acces la serviciile bancare tradiționale (un fenomen cunoscut ca „debanking”), ceea ce i-a forțat să se bazeze tot mai mult pe stablecoins pentru a-și putea derula operațiunile.

Într-un alt colț al lumii cripto, Bhutanul pare să-și fi schimbat strategia. Datele arată că țara a vândut 70% din rezervele sale de bitcoin în ultimele 18 luni, existând speculații că ar fi oprit chiar și operațiunile de minare.