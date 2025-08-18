Cripto exploziv! Bitcoin și BNB ating maxime istorice, Ethereum pregătește scena pentru altseason!

Piața cripto traversează o perioadă spectaculoasă, cu Bitcoin și BNB la niveluri record și cu Ethereum aproape de cel mai mare preț din ultimii patru ani. Datele economice din SUA și așteptările privind o reducere a dobânzilor au alimentat optimismul, iar instituțiile încep să își consolideze pozițiile în active digitale. Toate aceste mișcări conturează o posibilă rotație clasică de capital pe piața cripto și deschid drumul către o nouă „altseason”.

Bitcoin și Ethereum: două traiectorii diferite

Săptămâna trecută, Bitcoin a atins un nou maxim istoric de 124.457 de dolari pe unitate, consolidându-și statutul de principal activ digital. Totuși, în aceeași perioadă, Ethereum a depășit performanța BTC, cu un avans de 5,2% în timp ce Bitcoin a înregistrat o scădere de 1,6%.

Ethereum este tot mai căutat de companii, care încep să-l integreze în trezoreriile lor. Bitmine a devenit prima companie ce deține peste un milion de monede ETH, evaluate la 4,9 miliarde de dolari, după ce a adăugat recent 317.126 ETH într-o singură tranzacție. În total, trezoreriile corporative dețin 3,57 milioane ETH, reprezentând 2,95% din oferta totală aflată în circulație.

Această acumulare instituțională întărește ideea că o parte din capital migrează de la Bitcoin spre Ethereum și ulterior spre alte altcoin-uri – scenariu care în ciclurile trecute a marcat începutul unei „altseason”.

Tăierea dobânzii în SUA, catalizator pentru piață

Contextul macroeconomic sprijină entuziasmul investitorilor. Datele recente arată un CPI de 2,7%, ușor sub estimări, și un core CPI de 3,1%, confirmând așteptările ca FED să înceapă relaxarea politicii monetare. Potrivit CME FED Watch Tool, șansele ca dobânda să fie redusă cu 0,25% în septembrie sunt de 85%.

Totuși, publicarea unui PPI de 0,9% (peste estimările de 0,2%) a generat o corecție a activelor de risc, semn că piața rămâne sensibilă la datele economice. Reducerea dobânzii ar fi prima măsură de acest fel din decembrie 2024 și ar putea stimula și mai mult lichiditatea de pe piața cripto.

BNB: din altcoin de nișă în „blue-chip”

Pe lângă Bitcoin și Ethereum, BNB a urcat la 870 de dolari pe unitate, un nou record istoric. Tot mai multe corporații și fonduri îl adaugă în bilanțuri, transformându-l într-un activ de referință. Printre acestea se numără Windtree Therapeutics, Nano Labs și Liminatus Pharma – companii din domenii precum biotehnologia și semiconductorii.

De asemenea, BNB Network Company, divizia de trezorerie a CEA Industries Inc., a achiziționat 200.000 de token-uri BNB în valoare de 160 de milioane de dolari, imitând strategia adoptată de compania lui Michael Saylor pentru Bitcoin. Chiar și fondul suveran al Bhutanului a dezvăluit expunere la acest activ.

BNB se remarcă și prin reziliență: spre deosebire de ETH, SOL sau XRP, nu a înregistrat scăderi mai mari de 30% de la maximul său din 2025. În prezent, are un avans de 18,6% de la începutul anului și rămâne în topul primelor cinci criptomonede după capitalizare.