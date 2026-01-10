Dificultatea mineritului Bitcoin a scăzut ușor la 146,4 trilioane în primul ajustament din 2026, după ce a atins recorduri istorice în 2025. Industria mineritului a trecut prin unul dintre cele mai dificile perioade din istorie, potrivit Cointelegraph.

Primul ajustament de dificultate din 2026

Rețeaua Bitcoin a înregistrat o scădere ușoară a dificultății mineritului la 146,4 trilioane joi, marcând primul ajustament din 2026. Dificultatea mineritului reprezintă provocarea de calcul relativă pentru adăugarea unui nou bloc în registrul blockchain descentralizat.

„Următorul ajustament al dificultății Bitcoin este estimat să aibă loc pe 22 ianuarie 2026, la 04:08:12 AM UTC, crescând dificultatea mineritului Bitcoin de la 146,47 T la 148,20 T”, conform CoinWarz. Timpul mediu al blocurilor este de 9,88 minute în momentul redactării, ușor sub ținta de 10 minute.

Recorduri istorice atinse în 2025

Dificultatea mineritului a atins noi recorduri istorice în 2025, cu ultimul ajustament al anului crescând ușor nivelul dificultății. Chiar și cu această creștere ușoară, dificultatea a rămas cu mult sub recordul absolut de 155,9 trilioane înregistrat în noiembrie.

Creșterea dificultății înseamnă o competiție sporită pentru mineritul blocurilor în rețea, prezentând mai multe provocări pentru industria mineritului. Aceasta a suferit din cauza vânturilor contrare macroeconomice, de reglementare și financiare în 2025.

Cel mai dificil mediu de profitabilitate din istorie

Minerii Bitcoin au experimentat unul dintre cele mai dificile medii de profitabilitate din istorie. Marjele de profit s-au erodat din cauza înjumătățirii din aprilie 2024, care a redus subvenția pe bloc cu 50%, și a dezvoltărilor macroeconomice.

Prăbușirea pieței crypto, care a început în noiembrie, a pus presiune suplimentară pe mineri și companiile de minerit. Hash price-ul minerilor, o metrică critică pentru profitabilitatea minerilor care urmărește veniturile așteptate per unitate de putere de calcul cheltuită pentru mineritul blocurilor, a scăzut sub nivelurile de rentabilitate în noiembrie 2025.

Pragul critic de profitabilitate

40 de dolari per petahash pe secundă pe zi reprezintă nivelul la care minerii trebuie să decidă dacă să-și oprească echipamentele sau să continue mineritul blocurilor. În noiembrie, această metrică a scăzut sub 35 de dolari, un minim de mai mulți ani.

Tarifele promulgate de președintele SUA Donald Trump au tensionat și mai mult minerii Bitcoin, creând temeri de lipsuri în lanțul de aprovizionare. O prăbușire bruscă a pieței crypto, declanșată de un flash crash în octombrie, a redus prețurile BTC cu peste 30% în noiembrie.

Evoluția prețurilor Bitcoin

Bitcoin a atins un minim puțin peste 80.000 de dolari în noiembrie. Deși prețurile Bitcoin s-au redresat de atunci, acestea sunt încă cu mult sub recordul absolut de peste 125.000 de dolari atins în octombrie.

Industria mineritului Bitcoin se confruntă cu provocări majore, iar unii experți din domeniu emit avertismente severe asupra viitorului sectorului. Presiunile financiare și macroeconomice continuă să afecteze profitabilitatea minerilor în prima parte a anului 2026.