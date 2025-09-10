Eroare în nodurile Polygon afectează finalitatea tranzacțiilor

Polygon se confruntă cu întârzieri temporare în finalizarea tranzacțiilor din cauza unei erori apărute la nodurile Bor și Erigon, ceea ce a afectat serviciile RPC și aplicațiile construite pe această rețea.

Contextul incidentului și impactul asupra utilizatorilor Problema a apărut în dimineața zilei de miercuri, când validatori și furnizori de servicii RPC au observat că anumite tranzacții nu mai erau finalizate ca de obicei. Eroarea a făcut ca o parte dintre noduri să nu mai proceseze blocuri noi, iar furnizorii de servicii RPC au fost nevoiți să revină la ultimul bloc finalizat și să resincronizeze datele. În practică, aplicațiile care depind de aceste noduri – inclusiv portofele, platforme de schimb și instrumente DeFi – au întâmpinat dificultăți la accesarea sau actualizarea informațiilor în timp real. Spre deosebire de o oprire totală a rețelei, problema a afectat doar parțial funcționarea, iar majoritatea utilizatorilor obișnuiți nu au observat întreruperi majore. Nodurile Bor și Erigon au întâmpinat întârzieri în finalizarea blocurilor din cauza unei erori de configurare.

Furnizorii RPC au fost nevoiți să resincronizeze pentru a restabili conectivitatea.

Blockchain-ul a rămas activ, însă unele tranzacții au fost procesate mai lent decât de obicei. Problemele tehnice de acest tip arată cât de importantă este infrastructura de bază într-o rețea blockchain și cât de rapid se pot propaga efectele asupra aplicațiilor din ecosistem.

Măsuri luate de echipa Polygon Echipa tehnică a Polygon a identificat rapid cauza principală: o eroare care împiedica progresul nodurilor în anumite configurații. Soluția temporară a fost repornirea nodurilor afectate. „Observăm că repornirea nodurilor a rezolvat problemele pentru mulți validatori și furnizori RPC”, a transmis Polygon. Totuși, nu toți participanții au reușit să remedieze problema imediat. Inginerii lucrează împreună cu furnizorii de infrastructură pentru a accelera procesul de depanare și pentru a readuce rețeaua la parametri normali de funcționare. Până acum, funcțiile de bază ale blockchain-ului – precum validarea tranzacțiilor și securitatea rețelei – nu au fost afectate. Impactul asupra aplicațiilor și serviciilor Chiar dacă incidentul a afectat doar o parte din rețea, acesta a evidențiat cât de interconectate sunt serviciile construite pe Polygon. Aplicații precum Quickswap sau Aave, care folosesc noduri RPC pentru interacțiunea cu blockchain-ul, au avut întârzieri la actualizarea soldurilor sau a ratelor de schimb. În schimb, platformele centralizate precum Binance sau Coinbase nu au raportat probleme, deoarece utilizează infrastructura proprie. Acest lucru subliniază importanța redundanței atunci când se proiectează sisteme blockchain.

Reacții din comunitate și perspective viitoare Cointelegraph a cerut un punct de vedere oficial din partea Polygon Labs, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării. Pe forumuri și rețele sociale, utilizatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la stabilitatea rețelei pe termen lung, dar au apreciat transparența de care a dat dovadă echipa în gestionarea situației. În perioada următoare, Polygon a anunțat că va lucra la o soluție permanentă pentru a preveni repetarea acestei situații. Actualizări de cod și instrucțiuni tehnice vor fi probabil transmise validatorilor și furnizorilor de noduri. Utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească canalele oficiale pentru a primi informații la zi. Deși situația este sub control, acest incident arată că tehnologia blockchain, deși robustă, poate fi afectată de erori software sau greșeli de configurare.