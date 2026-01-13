Criptomoneda Monero (XMR) a înregistrat marți un nou maxim istoric, pe fondul interesului crescut pentru activele digitale care pun accent pe confidențialitate. Această evoluție a coincis cu înăsprirea reglementărilor privind criptomonedele, potrivit Cointelegraph.

Creștere a prețului Monero

Marți, Monero (XMR) a depășit pragul de 687 de dolari, atingând cel mai mare nivel înregistrat vreodată. Datele TradingView indică o creștere de aproximativ 14% în ultimele 24 de ore. În ultima săptămână, Monero a avansat cu aproximativ 45%, devenind a 12-a cea mai mare criptomonedă după capitalizarea de piață.

Conform datelor CoinMarketCap, capitalizarea totală de piață a monedelor axate pe protejarea vieții private a crescut cu 3,5% în aceeași perioadă, iar volumul tranzacțiilor a crescut cu 32%. Această performanță a depășit evoluția generală a pieței criptomonedelor, în special în ultimele trei luni, de la scăderea pieței cripto de 19 miliarde de dolari de la începutul lunii octombrie.

Factori care influențează cererea

Observatorii din industrie consideră că înăsprirea reglementărilor Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML) stimulează cererea investitorilor. Narek Gevorgyan, fondatorul și CEO-ul platformei de gestionare a portofoliilor cripto CoinStats, a declarat pentru Cointelegraph că monedele axate pe protejarea vieții private au depășit piața datorită cererii investitorilor pentru „confidențialitate financiară”, generată de „supravegherea” în creștere în economia digitală și de „controlul guvernamental sporit al tranzacțiilor cripto”.

Uniunea Europeană intenționează să interzică monedele private și conturile cripto anonime începând cu 2027, ca parte a noilor sale reglementări AML. Aceste reglementări vor interzice furnizorilor de servicii cripto să gestioneze monede precum XMR și Zcash (ZEC).

Avertismente privind investițiile în Monero

În ciuda evoluției pozitive a prețurilor, platforma de date cripto Santiment a avertizat marți, printr-o postare pe X, că investitorii care caută un nou „punct de intrare” ar trebui să ia în considerare nivelurile ridicate de entuziasm din social media din jurul XMR. Graficul Santiment arată că activitatea de dezvoltare XMR a scăzut de la începutul lunii ianuarie, în timp ce popularitatea XMR în social media a atins apogeul duminică.

Evoluția Zcash

Zcash, principalul rival al Monero, a înregistrat fluctuații semnificative. ZEC a crescut de aproximativ 12 ori de la un minim anual de 48 de dolari la un maxim de 744 de dolari pe 7 noiembrie 2025, la o lună după scăderea pieței de 19 miliarde de dolari. În ultima săptămână, Zcash a scăzut cu aproximativ 21% din cauza încetinirii activității dezvoltatorilor și a unei dispute recente de guvernare între Electric Coin Company, principala echipă de dezvoltare din spatele Zcash, și Bootstrap, organizația non-profit care sprijină protocolul.

Perspective pentru viitor

Conform revistei Cointelegraph, 2026 este considerat anul confidențialității pragmatice în domeniul cripto, cu accent pe Canton, Zcash și alte proiecte similare.