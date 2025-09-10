Noul standard Ethereum pentru tokenizarea activelor reale

Noul standard Ethereum, ERC-7943, propune o soluție pentru transferul digital al activelor fizice, precum imobilele sau operele de artă, între diferite blockchain-uri, fără a fi nevoie de soluții personalizate complicate. Acest standard ar putea schimba modul în care instituțiile financiare și dezvoltatorii integrează activele tokenizate în aplicațiile lor.

Creșterea activelor tokenizate și nevoia unui standard comun Datele de la RWA.xyz arată că valoarea totală a activelor fizice tokenizate a depășit 28,44 miliarde de dolari, cu o creștere de aproape 6% în ultima lună. De asemenea, stablecoin-urile au înregistrat creșteri notabile atât la valoare totală, cât și la numărul de deținători. „Instituțiile adoptă acum active tokenizate la scară largă”, afirmă Lo Buglio. „Competiția între emitenți este intensă, iar fragmentarea standardelor existente creează dificultăți atât pentru dezvoltatori, cât și pentru instituțiile financiare.” Potrivit lui Lo Buglio, ERC-7943 a intrat în faza de revizuire în cadrul procesului EIP și a primit deja feedback din partea experților în conformitate și a autorilor altor standarde de tokenizare. „Revizuirea este etapa în care vom integra cele mai importante sugestii”, a adăugat el. Creșterea rapidă a pieței activelor tokenizate subliniază nevoia unui standard comun, care să răspundă atât cerințelor dezvoltatorilor, cât și celor ale instituțiilor financiare.

Diferențele față de ERC-1400 și ERC-3643 Standardele anterioare, precum ERC-1400 și ERC-3643, au încercat să răspundă parțial provocărilor din domeniu. ERC-1400 a introdus un model hibrid între tokenuri fungibile și NFT-uri, cu instrumente de conformitate integrate. ERC-3643 s-a concentrat pe active reglementate, cum ar fi titlurile de valoare, și a integrat verificări de identitate și controale pentru respectarea regulilor KYC și AML. Abordarea ERC-7943 Lo Buglio subliniază că ERC-7943 este un standard minimal și neutru: „Definește doar ce trebuie să existe, nu și modul în care trebuie construit. Astfel, orice proiect îl poate integra cu ușurință.” Spre deosebire de ERC-3643, care este strâns legat de un sistem propriu de verificare a identității, noul standard permite folosirea oricărui furnizor de infrastructură, eliminând dependența de o anumită tehnologie. Prin această abordare, ERC-7943 facilitează integrarea rapidă și eficientă a activelor tokenizate, fără a impune restricții tehnologice suplimentare.