Noul standard Ethereum pentru tokenizarea activelor reale

O coaliție de companii Web3 a lansat ERC-7943, un cadru minimal care urmărește să reducă fragmentarea în tokenizarea activelor din lumea reală.
Noul standard Ethereum, ERC-7943, propune o soluție pentru transferul digital al activelor fizice, precum imobilele sau operele de artă, între diferite blockchain-uri, fără a fi nevoie de soluții personalizate complicate. Acest standard ar putea schimba modul în care instituțiile financiare și dezvoltatorii integrează activele tokenizate în aplicațiile lor.
Un cadru universal pentru tokenizare
Dario Lo Buglio, cofondatorul Brickken și autorul propunerii EIP-7943, a explicat pentru Cointelegraph că acest standard funcționează ca un „strat universal” ce poate fi aplicat oricărui tip de token. Astfel, dezvoltatorii și instituțiile pot integra active tokenizate în aplicații fără a mai apela la punți sau soluții personalizate.
ERC-7943 este conceput să funcționeze pe orice rețea Ethereum de nivel 2 (L2) și pe lanțuri compatibile cu Ethereum Virtual Machine, rămânând independent față de infrastructura specifică oricărei companii. Acest lucru îi oferă flexibilitate și îl face ușor de adoptat.
- Standardul este susținut de 11 companii Web3 și fintech, printre care Bit2Me, DigiShares și Stobox.
- Permite implementarea controalelor de conformitate cerute de instituțiile financiare.
- Reduce nevoia de a rescrie logica personalizată pentru fiecare tip de token.
Prin această abordare, ERC-7943 își propune să devină o soluție de bază pentru tokenizarea activelor reale, facilitând interoperabilitatea între diferite platforme și aplicații.
Creșterea activelor tokenizate și nevoia unui standard comun
Datele de la RWA.xyz arată că valoarea totală a activelor fizice tokenizate a depășit 28,44 miliarde de dolari, cu o creștere de aproape 6% în ultima lună. De asemenea, stablecoin-urile au înregistrat creșteri notabile atât la valoare totală, cât și la numărul de deținători.
„Instituțiile adoptă acum active tokenizate la scară largă”, afirmă Lo Buglio. „Competiția între emitenți este intensă, iar fragmentarea standardelor existente creează dificultăți atât pentru dezvoltatori, cât și pentru instituțiile financiare.”
Potrivit lui Lo Buglio, ERC-7943 a intrat în faza de revizuire în cadrul procesului EIP și a primit deja feedback din partea experților în conformitate și a autorilor altor standarde de tokenizare. „Revizuirea este etapa în care vom integra cele mai importante sugestii”, a adăugat el.
Creșterea rapidă a pieței activelor tokenizate subliniază nevoia unui standard comun, care să răspundă atât cerințelor dezvoltatorilor, cât și celor ale instituțiilor financiare.
Diferențele față de ERC-1400 și ERC-3643
Standardele anterioare, precum ERC-1400 și ERC-3643, au încercat să răspundă parțial provocărilor din domeniu. ERC-1400 a introdus un model hibrid între tokenuri fungibile și NFT-uri, cu instrumente de conformitate integrate. ERC-3643 s-a concentrat pe active reglementate, cum ar fi titlurile de valoare, și a integrat verificări de identitate și controale pentru respectarea regulilor KYC și AML.
Abordarea ERC-7943
Lo Buglio subliniază că ERC-7943 este un standard minimal și neutru: „Definește doar ce trebuie să existe, nu și modul în care trebuie construit. Astfel, orice proiect îl poate integra cu ușurință.”
Spre deosebire de ERC-3643, care este strâns legat de un sistem propriu de verificare a identității, noul standard permite folosirea oricărui furnizor de infrastructură, eliminând dependența de o anumită tehnologie.
Prin această abordare, ERC-7943 facilitează integrarea rapidă și eficientă a activelor tokenizate, fără a impune restricții tehnologice suplimentare.
Perspective pentru tokenizarea activelor reale
Scopul principal al ERC-7943 este să ofere funcții standardizate pentru conformitate, reducând efortul dezvoltatorilor și al instituțiilor atunci când lucrează cu active tokenizate. Rămâne de văzut dacă acest standard va reuși să unifice un sector atât de divers.
„Fragmentarea este inamicul inovației”, spune Lo Buglio. „Cu un cadru comun, putem concentra eforturile pe dezvoltarea de soluții, nu pe reconcilierea standardelor.”
Odată cu creșterea continuă a valorii activelor tokenizate, interoperabilitatea devine tot mai importantă. Dacă ERC-7943 va fi adoptat pe scară largă, ar putea deveni un element esențial în dezvoltarea viitoare a finanțelor digitale.
Noul standard promite să simplifice procesul de tokenizare și să faciliteze colaborarea între diferite platforme și instituții, deschizând noi oportunități pentru piața activelor digitale.