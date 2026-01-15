Anul 2026 ar putea marca o nouă etapă în adopția tehnologiei blockchain, declanșată de evoluțiile reglementărilor din Statele Unite, conform unui raport al grupului bancar Sygnum. Analiza prognozează crearea de rezerve suverane de Bitcoin și tranziția băncilor către o infrastructură financiară tokenizată. Raportul, citat de Cointelegraph, menționează că reglementările din SUA ar putea stimula emiterea de obligațiuni tokenizate de către marile instituții financiare.

Claritatea legislativă din SUA ar putea încuraja statele

Actul normativ CLARITY și o posibilă Lege a Bitcoinului în SUA ar putea oferi cadrul legal necesar pentru investițiile suverane în criptomonede, anticipează Sygnum. Raportul grupului bancar precizează că reguli mai clare în Statele Unite ar putea spori încrederea în Bitcoin (BTC) ca activ de trezorerie la nivel global. Sygnum estimează că cel puțin trei economii din G20, sau echivalente, ar putea adăuga public Bitcoin în rezervele lor.

Modelul economic al criptomonedei favorizează adoptatorii timpurii, creând o potențială urgență pentru națiuni de a-și constitui rezerve de BTC înaintea altora, la prețuri mai mici. Printre cei mai plauzibili adoptatori timpurii, Sygnum enumeră țări „pragmatice” financiar cu „dificultăți valutare acute”, precum Brazilia, Japonia, Germania, Hong Kong și Polonia.

Propuneri concrete în mai multe țări

Există deja propuneri concrete în mai multe state. Camera Deputaților din Brazilia a organizat în august 2025 o audiere pe tema unei rezerve naționale de Bitcoin. În Hong Kong, legislatorii au propus o măsură similară în decembrie 2024. În aceeași lună, parlamentarul japonez Satoshi Hamade a sugerat guvernului să creeze o rezervă națională de Bitcoin prin conversia unei părți din rezervele valutare, invocând exemplul rezervei strategice a Statelor Unite.

În Germania, partidul de opoziție Alternativa pentru Germania (AfD) a înaintat o moțiune în parlament în octombrie 2025, cerând luarea în considerare a unei rezerve naționale de Bitcoin. Fostul candidat la președinția Poloniei, Sławomir Mentzen, a promis în campania sa din 2025 stabilirea unei rezerve strategice, deși candidatura sa nu a avut succes. El a afirmat că țara ar trebui să devină un „paradis al criptomonedelor” cu reglementări prietenoase.

Impactul asupra pieței și prețului Bitcoin

Raportul Sygnum estimează alocări modeste, de până la 1% din rezervele totale ale unei țări, dar subliniază că „efectul de semnalizare va fi profund”. O adopție suverană extinsă ar putea ajuta Bitcoin să își crească ponderea pe piața activelor de tezaurizare de la 6% la 25% față de aur. Acest scenariu ar implica un preț al Bitcoin între 350.000 și 400.000 de dolari, conform Sygnum.

Viziunea este nuanțată de Marcin Kazmierczak, co-fondator al Redstone. El consideră că optimismul privind adopția suverană ar putea fi „mai complicat” decât se anticipează. Kazmierczak a declarat pentru Cointelegraph că, deși „oferta lichidă de Bitcoin s-a contractat cu aproximativ 30% în ultimele 18 luni, pe măsură ce ETF-urile și deținerile guvernamentale absorb noile emisiuni”, fenomenul este atribuit acumulării instituționale, nu trezoreriilor suverane. El a adăugat că adopția de către state va fi limitată de „fricțiuni politice”, exemplificând cu presiunile FMI asupra Braziliei.

Tokenizarea intră în faza de adopție generalizată

Raportul Sygnum abordează și apropierea instituțiilor financiare tradiționale de utilizarea infrastructurii blockchain în operațiunile de bază. Compania prezice că tokenizarea va deveni o practică generalizată în 2026. Mathias Imbach, co-fondator și CEO al grupului Sygnum, a declarat că până la 10% din noile emisiuni de obligațiuni ale instituțiilor majore ar putea fi tokenizate de la început.

Acesta a adăugat că obligațiunile tokenizate s-ar putea tranzacționa la o primă, datorită decontării rapide și eficienței superioare a garanțiilor, ceea ce stimulează adopția timpurie. Datele de la RWA.xyz arată că au fost deja tokenizate obligațiuni corporative de 1,1 miliarde de dolari, adică 5,2% din totalul de 21 de miliarde de dolari în active tokenizate. Acestea fac parte din sectorul tokenizării activelor din lumea reală (RWA), un proces ce înregistrează active pe un registru blockchain pentru a reduce costurile și a crește accesibilitatea investitorilor.