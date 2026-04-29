Viitorul industriei crypto depinde de abandonarea ciclurilor speculative și a jargonului tehnic, în favoarea creării de valoare pe termen lung. Acesta este mesajul transmis de Jason Karsh, noul director de marketing al rețelei Stellar, care propune o strategie radical diferită pentru a câștiga încrederea publicului larg și a investitorilor instituționali.

O problemă de brand, nu de tehnologie

În ciuda adopției instituționale în creștere, sectorul crypto suferă încă de un decalaj major de branding. Potrivit lui Karsh, industria se bazează mult prea mult pe „cuvinte și exprimări esoterice” care înstrăinează utilizatorii de rând. El susține că, din cauza maniei speculative, spațiul crypto „a atins apogeul în ochii publicului” mult prea devreme, distorsionând astfel potențialul său real.

Marea oportunitate, în viziunea sa, nu stă în fluctuațiile de preț, ci în reconstruirea infrastructurii financiare globale pentru a muta și stoca valoare într-un mod mai eficient.

Miza reală: trilioane de dolari pe blockchain

Stellar (o rețea lansată încă din 2014) se poziționează strategic în centrul tokenizării și al plăților transfrontaliere, exact în momentul în care instituțiile financiare tradiționale încep să exploreze activ aceste zone. Abordarea pe termen lung a rețelei, concentrată pe cazuri de utilizare financiară din lumea reală, începe să dea roade pe măsură ce autoritățile de reglementare devin mai deschise față de stablecoins și activele tokenizate.

Într-o analiză detaliată de Coindesk, se arată că obiectivul final este de a muta „trilioane” de dolari pe blockchain, depășind cu mult stadiul actual al programelor pilot. Iar o astfel de transformare nu va ocoli sistemul bancar din România, unde plățile transfrontaliere și eficiența transferurilor de valoare rămân provocări constante pentru companiile locale.

Stablecoins, poarta de intrare

Monedele stabile (stablecoins) se conturează drept produsul de intrare în ecosistemul crypto. Karsh le numește „primul caz de utilizare decisiv”, deoarece acestea reflectă monedele fiduciare cu care publicul este deja familiarizat. Și totuși, comunicarea rămâne un obstacol major. Publicul larg este încă sceptic sau confuz cu privire la modul lor de funcționare.

Dar cum convingi un utilizator obișnuit, care abia înțelege conceptul de home banking, de beneficiile unui dolar programabil? Karsh sugerează o repoziționare a acestora ca dolari programabili care pot genera randament și se pot mișca instantaneu, fără intermediari.

Strategia „îmbogățește-te lent”

Mesajul central al lui Karsh reprezintă o ruptură clară de marketingul crypto bazat pe promisiuni de câștiguri rapide și speculative. „Trebuie să încerci să te îmbogățești lent… să creezi valoare în fiecare zi”, a declarat acesta. O viziune care, hai să fim serioși, contrazice aproape tot ce s-a promovat în ultimii ani.

Karsh a criticat proiectele care prioritizează lansările de tokenuri în detrimentul dezvoltării unor produse sustenabile. Până la urmă, brandurile puternice, adaugă el, provin din execuție consecventă și din alinierea perfectă între produsul oferit și mesajul comunicat.

Următorul val: oameni și inteligență artificială

Următorul val de adopție nu va veni din speculație, ci din infrastructură. Karsh se așteaptă ca principala creștere să fie generată de înlocuirea sistemelor financiare vechi cu șine bazate pe tehnologia blockchain. El anticipează că atât oamenii, cât și agenții de inteligență artificială vor alimenta creșterea tranzacțiilor, iar AI-ul va ajunge în cele din urmă să domine volumele.

Numai că succesul pe termen scurt depinde de un pas esențial: atragerea primilor „100 de milioane de oameni” în acest nou ecosistem.