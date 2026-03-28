KRAKacquisition Corp., un vehicul de investiții (SPAC) listat pe Nasdaq și susținut de bursa crypto Kraken, a încheiat în ianuarie un IPO de 345 de milioane de dolari și este acum gata să exploreze tranzacții cu firme crypto-native evaluate între 2 și 10 miliarde de dolari. În ciuda pieței crypto în scădere, CEO-ul Ravi Tanuku susține că viitorul industriei este luminos, mai ales în contextul amenințării existențiale pe care inteligența artificială o reprezintă pentru companiile tradiționale de software.

O amenințare existențială pentru SaaS

Nu vă lăsați păcăliți de piața „bear” prelungită din crypto. Potrivit lui Ravi Tanuku, industria rămâne o investiție solidă și este mult mai puțin expusă riscului de a fi înlocuită de AI, comparativ cu operațiunile tradiționale de tip software as a service (SaaS). Ba chiar, situația pentru firmele SaaS care nu au apucat să se listeze este dramatică. V-ați gândit vreodată la asta?

„Dacă erai o companie SaaS și voiai să te listezi la bursă și nu ai făcut-o, acum ai o problemă mai mare, și anume dacă ai sau nu un răspuns pentru AI”, a declarat Tanuku într-un interviu. El subliniază că provocarea pentru aceste companii este una fundamentală. „Asta nu e ca și cum crypto sau bitcoin ar trece de la 70k la 80k. Este o întrebare mai existențială, pe termen lung, de care este mult mai greu să scapi”.

Crypto, a doua cea mai bună poveste după AI

Deci, dacă banii nu se mai duc în SaaS, înseamnă că urmează crypto la rând? Nu-i chiar așa, spune Tanuku. Dar cert e că investitorii caută alte locuri unde să-și plaseze capitalul, iar activele digitale devin o alternativă tot mai solidă.

„Ceea ce aș spune este că tematica activelor digitale este probabil una dintre cele mai puternice povești seculare de pe piață după AI… AI este cea mai bună poveste. Nimeni nu va nega asta”, a precizat el.

O declarație tranșantă.

SPAC-ul este sponsorizat de Kraken împreună cu firmele de venture capital Natural Capital și Tribe Capital. Iar acum, cu 345 de milioane de dolari în conturi, vânează activ oportunități în piață, vizând companii mature din sectorul crypto.

Ce fel de companii sunt vizate?

Si ce anume caută KRAK? Tanuku se uită la zonele în care crypto și inteligența artificială se intersectează în mod natural. A menționat entuziasmul bine documentat legat de comerțul bazat pe agenți AI, dar a adus în discuție și posibilitatea ca tokenizarea să ajute la finanțarea creșterii exponențiale a industriei AI.

Ideea este că dezvoltarea infrastructurii AI (un domeniu cu costuri exorbitante) ar putea fi finanțată prin noi mecanisme crypto. „Sunt curios dacă cineva nu va începe să lanseze tokenuri pentru a finanța o parte din această infrastructură, deoarece construcția este atât de scumpă, încât ar putea exista modalități interesante de a oferi oamenilor randament și profituri într-o manieră tokenizată”, a explicat Tanuku.

Ironia face ca aceste planuri să vină într-un moment în care Payward, compania-mamă a Kraken, și-a amânat propriul IPO mult așteptat, pe fondul prăbușirii piețelor crypto. Întrebat despre acest subiect, Tanuku a refuzat să comenteze planurile de listare ale Kraken.