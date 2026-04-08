Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au aplicat 13 amenzi și au confiscat bani și bunuri în valoare totală de 122.000 de lei. Aceste măsuri vin în urma controalelor efectuate în ultimele două săptămâni la 46 de companii din domeniul carburanților.

Nereguli fiscale de peste 17.000 de lei

Pe lângă confiscări, au fost descoperite și nereguli fiscale. S-au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 17.000 de lei. Potrivit inspectorilor, o parte dintre firme pur și simplu nu și-au declarat corect veniturile, ceea ce a dus la calcularea acestor sume restante către bugetul de stat.

De ce au început controalele

Dar de ce acum? Controalele au demarat pe 20 martie și sunt încă în plină desfășurare, fiind declanșate în contextul stării de criză de pe piața carburanților și al creșterii galopante a prețurilor. Iar ANAF anunțase încă din 19 martie că va lansa o serie de verificări la nivel național.

Verificările vizează întreg lanțul de distribuție.

De la importatori și depozitari până la comercianții finali (adică benzinăriile de la care alimentăm cu toții), nimeni nu scapă. Scopul declarat este prevenirea și combaterea practicilor de neconformare fiscală, mai ales în contextul scumpirilor din piață.

Costuri umflate artificial

Hai să vedem ce se mai caută. Unul dintre punctele fierbinți ale controalelor vizează situațiile în care costurile de achiziție sau producție ar fi fost majorate artificial. Cum vine asta? unele companii ar fi putut umfla cheltuielile pentru a obține avantaje fiscale nejustificate, plătind astfel mai puține taxe la stat.

Avertisment pentru concurență

Autoritățile au transmis și un avertisment clar. Dacă vor fi identificate practici care afectează concurența loială sau interesele consumatorilor, vor fi sesizate imediat instituțiile competente. E drept că reprezentanții Fiscului au ținut să precizeze că rezultatele de până acum sunt doar preliminare.

Acțiunile de control vor continua pe toată durata crizei, obiectivul fiind asigurarea respectării obligațiilor fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect. Asta într-o perioadă marcată de volatilitate și creșteri de preț pe piața carburanților.