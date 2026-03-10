ANAF anunță controale dure la firmele cu datorii. Nica: Unele se joacă de-a insolvența

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va lansa verificări mult mai aspre la companiile aflate în procedură de insolvență sau concordat preventiv. Autoritățile suspectează că unele firme folosesc aceste mecanisme legale pentru a se sustrage de la plata datoriilor către stat.

Anunțul a fost făcut de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul Conferinței Anuale de Taxe PwC 2026. Potrivit Digi24, instituția pregătește proceduri noi și mai stricte pentru a combate un fenomen prin care companii cu datorii importante la bugetul de stat încearcă să își reducă obligațiile fiscale prin intermediul reorganizării judiciare.

Ce a declanșat reacția Fiscului

Președintele ANAF a explicat că inspectorii fiscali au observat numeroase situații în care procedura insolvenței este folosită abuziv. Mai exact, este vorba despre rețele de firme controlate de aceiași proprietari care intră simultan în insolvență și își creează datorii fictive una alteia, diminuând astfel sumele care ar trebui să ajungă la stat sau la alți creditori reali.

Adrian Nica a descris practica drept una „strigătoare la cer”. „Este strigător la cer să vezi cum la o insolvență firma datorează sume la alte patru firme ale lui, care sunt și ele în insolvență, și dă haircut ANAF-ului sau altor parteneri, pentru că a învățat cum să se joace de-a insolvența”, a declarat șeful ANAF. În acest mod, creanțele statului ajung să fie recuperate doar parțial sau chiar deloc.

Verificări extinse la persoanele din spatele firmelor

Pentru a stopa aceste practici, ANAF pregătește o schimbare majoră de abordare. Noua procedură va permite autorităților fiscale să verifice și persoanele fizice care controlează companiile cu probleme. Inspectorii vor putea analiza patrimoniul personal al acestor proprietari și, dacă există suspiciuni că insolvența a fost provocată intenționat pentru a evita plata taxelor, vor putea demara proceduri pentru atragerea răspunderii personale.

Măsura are ca scop principal descurajarea transferului artificial al datoriilor către stat prin intermediul unor rețele de companii aflate în dificultate financiară controlată.

Protejarea bugetului de stat, obiectivul principal

Președintele ANAF a subliniat că firmele aflate în insolvență sau în concordat preventiv vor primi o atenție specială din partea inspectorilor. Scopul acestor verificări amănunțite este de a proteja bugetul de stat și de a combate practicile neloiale prin care unele companii încearcă să scape de plata obligațiilor fiscale.

Autoritățile fiscale doresc să se asigure că procedurile legale menite să ajute firmele aflate în dificultate reală nu sunt transformate în instrumente de evaziune fiscală.