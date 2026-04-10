Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri lansarea platformei elicitatii.anaf.ro, un portal online unde sunt publicate toate bunurile sechestrate de ANAF. Proiectul promite să elimine definitiv vechile metehne ale sistemului, bazate pe pile și hârtii uitate prin sertare, iar interesul publicului pare să confirme nevoia unei astfel de soluții.

Gata cu pilele și hârtiile

Într-un mesaj video postat pe Facebook, ministrul a declarat tranșant că s-a încheiat o eră a netransparenței. „Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro”, a transmis oficialul. Dar promisiunea merge și mai departe. „Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”.

Până la urmă, de câte ori nu am auzit de licitații cu dedicație? dacă platforma chiar va livra ce promite.

Ce bunuri se pot cumpăra?

Disponibile pentru orice român interesat, bunurile scoase la licitație provin, conform ministrului, din activități ilicite. Iar controlul este acum la cumpărător. „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a afirmat Nazare. E drept că lista pare, la prima vedere, destul de atractivă.

Un proces complet digitalizat

Întregul flux, de la momentul în care se instituie sechestrul și până la publicarea efectivă a anunțului pe platformă, este acum digitalizat. Această transparentizare vine într-un context în care, nu de puține ori, au existat suspiciuni (unele chiar confirmate oficial) legate de dispariția unor bunuri din gestiunea Fiscului. „Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Start fulminant cu 14 milioane de vizite

Interesul publicului a fost uriaș.

Numai că cifrele oficiale comunicate de ANAF încă de la 31 martie arată că platforma digitală eLicitatiiANAF a înregistrat nu mai puțin de 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare.