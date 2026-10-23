Firmele care solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru septembrie sau trimestrul III din 2026 intră sub noile criterii de risc stabilite de ANAF, la deconturile cu termen de depunere pe 26 octombrie 2026. O tranzacție semnalată de sistem poate determina solicitarea unor explicații și amânarea rambursării până la clarificarea ei.

Ordinul 1.425/2026 a fost oficializat la 19 octombrie.

Procedura se adresează contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA care cer rambursarea printr-un decont cu sold negativ. Acest sold apare când calculul dintre taxa colectată și cea deductibilă lasă o sumă pe care firma o poate cere statului. Cumpărătorii persoane fizice nu au formalități de îndeplinit în baza acestor reguli, iar firmele nu sunt trimise automat la control.

Profilul de risc influențează verificarea cererii

În analiza tranzacțiilor, Fiscul compară inclusiv informațiile raportate prin e-Factura și sistemul SAF-T. Semnalele de alertă indică operațiuni pentru care inspectorii pot solicita justificări suplimentare.

„Dacă un contribuabil nu are risc în bazele de date, adică riscul este mic, acesta va primi rambursare de TVA. Dacă contribuabilul are risc mare, atunci este o problemă, deoarece aceste red flag-uri puse în sistem ridică anumite suspiciuni”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, despre tratamentul cererilor în funcție de riscul identificat.

Potrivit publicației Playtech, procedura a fost modificată mai întâi prin Ordinul 1.123/2026, apoi prin Ordinul 1.425/2026. Al doilea act a apărut în Monitorul Oficial nr. 868 din 16 octombrie 2026 și stabilește 14 situații din care poate rezulta riscul unei rambursări necuvenite.

Printre acestea se află situații referitoare la administratorii ori participanții semnificativi ai contribuabilului și la legăturile lor cu alte societăți înscrise în baza specială de risc pentru rambursări necuvenite de TVA.

Istoricul furnizorului poate aduce cererea la control

Un exemplu oferit de șeful Fiscului privește o factură emisă de un furnizor imposibil de localizat: „Ai solicitat la rambursare 100 lei, dar, din această sută de lei, în sistem apare că 20 lei i-ai primit de la unul pe care nu-l găsim”, a explicat Nica.

În acest caz, semnalul informatic nu dovedește că solicitantul a încălcat legea. Firma trebuie însă să lămurească operațiunea înainte ca banii să fie restituiți.

Șeful Fiscului a descris și altă situație: factura provine de la un furnizor care nu depune declarații sau a abandonat firme, iar valoarea ei depășește 20% din TVA cerută la rambursare. Potrivit lui Nica, atunci intervine o structură de control. Firma trebuie să dovedească tranzacția ori să renunțe la suma respectivă. Este un caz diferit de exemplul numeric anterior.

În privința achizițiilor înregistrate electronic, el a oferit și exemplul unei livrări de materiale: „Trebuie să ne explici (…) de ce sau cum ai luat 20 de camioane de cărămidă de la unul pe care nu-l găsește nimeni, dar ți-a dat factură în e-Factura”, a arătat șeful Fiscului.

Firma trebuie să susțină operațiunea prin dovezi

Prezența facturii în e-Factura nu este suficientă pentru ca tranzacția să fie acceptată automat ca justificată. Documentele și situația concretă trebuie să susțină, după natura achiziției:

existența mărfurilor cumpărate;

prestarea serviciului facturat;

relația comercială din care a rezultat factura.

„Controlul, de data aceasta, vine ca urmare a faptului că s-a ridicat un red flag în sistem”, a precizat Adrian Nica despre declanșarea verificării.

În explicația sa, inspectorii ar urma să ceară lămuriri punctuale asupra operațiunii semnalate, fără ca alerta să atragă automat verificarea întregii activități a contribuabilului.

Potrivit publicației Cronica Presei, Adrian Nica a indicat că Fiscul plătește lunar rambursări de TVA de aproximativ un miliard de euro. Despre eventualele probleme de funcționare ale mecanismului, acesta a adăugat: „Dacă vor fi anomalii, le vom regla”.

Deconturile aflate deja în lucru păstrează procedura anterioară

Ordinul 1.425/2026 introduce criteriile pentru raportările lunare și trimestriale menționate, cu opțiune de rambursare. Deconturile care se aflau deja în curs de soluționare când ordinul a intrat în vigoare rămân, în principiu, analizate după procedura aplicabilă la data depunerii lor.