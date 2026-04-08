Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect ce prevede acordarea unui ajutor de 5.000 de lei pentru fiecare salariat al Șantierului Naval Mangalia. Peste 1.050 de persoane rămase fără loc de muncă în urma falimentului ar urma să beneficieze de acești bani, plata fiind programată să se facă până la 10 decembrie 2026.

Sprijin pentru peste 1.000 de angajați

Măsura este propusă în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Șantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar oprirea activității are un impact important asupra economiei locale și a comunității. Până la urmă, falimentul a fost inevitabil după ce creditorii au respins planul de reorganizare, ceea ce a deschis calea lichidării și a opririi treptate a activității.

Conform notei de fundamentare a proiectului, peste 1.050 de persoane sunt direct afectate de această situație și au nevoie de sprijin pentru a depăși dificultățile financiare generate de pierderea locului de muncă.

Cum se acordă banii

V-ați fi așteptat la o birocrație stufoasă? Ei bine, proiectul introduce o procedură simplificată: nu va fi necesară depunerea unei cereri și nici efectuarea de verificări în teren. Beneficiarii vor fi stabiliți pe baza listelor transmise de administratorul judiciar al șantierului către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța (instituția care va întocmi documentele necesare).

Iar borderourile vor fi avizate ulterior de Prefectura Constanța și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Bugetul total alocat pentru aceste ajutoare se ridică la 6 milioane de lei, sumă asigurată din fondurile Ministerului Muncii pentru anul 2026. Plata se va face fie prin mandat poștal, fie direct în cont bancar, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.

O măsură suplimentară, nu singura

Dar acești 5.000 de lei nu reprezintă singurul sprijin. E drept că autoritățile consideră necesară acordarea acestui ajutor financiar suplimentar, pe lângă plata salariilor din Fondul de Garantare, aprobată anterior pentru o perioadă de șapte luni.

De altfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat deja că a demarat plata creanțelor salariale restante pentru mai multe companii, inclusiv Damen Shipyards Mangalia.

Transferurile au început pe 7 aprilie.

Peste 1.000 de salariați ai șantierului beneficiază de sume achitate din acest fond, iar banii ar trebui să ajungă în conturi înainte de Paște.

Ce urmează pentru proiect

Acum, proiectul de hotărâre de Guvern se află în perioada de dezbatere publică. Urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ, iar după încheierea perioadei de consultare va fi supus analizei Guvernului pentru aprobare finală. În nota de fundamentare se arată că solicitarea plății ajutoarelor trebuie realizată până la data de 10 decembrie 2026, termen prevăzut și în proiectul de act normativ.