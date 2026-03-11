Apusenii ascund metale critice: De la telurul atomic la cobaltul pentru baterii

Subsolul Munților Apuseni, renumit pentru aur și argint, ascunde comori mult mai valoroase pentru tehnologia modernă. Zăcăminte de telur, cobalt, nichel și uraniu, considerate metale ale viitorului, au fost identificate de-a lungul timpului, însă multe au fost ignorate sau exploatate la scară redusă.

Aceste resurse, esențiale pentru industriile aerospațială, energetică și IT, ar putea redefini importanța economică a regiunii. Potrivit unei analize Adevarul, deși unele exploatări au început încă din vremea Imperiului Habsburgic, lipsa tehnologiei sau interesul economic limitat au lăsat în subteran metale rare care astăzi sunt extrem de căutate pe piața globală.

Telurul, metalul descoperit în minele de aur din Transilvania

Unul dintre cele mai prețioase elemente găsite în Apuseni este telurul, un metal alb-argintiu descoperit la finalul secolului al XVIII-lea în minele de aur transilvănene. Oamenii de știință ai vremii l-au numit „aurum problematicum”. Zăcământul de la Săcărâmb, din Munții Metaliferi, a devenit celebru la nivel mondial, atrăgând cercetători precum geologul englez Edward Daniel Clarke la începutul anilor 1800.

Acesta a fost fascinat de bogăția minelor locale. „Cum Transilvania este singura regiune din toată lumea unde s-a descoperit până acum tellurium, curiozitatea noastră era foarte vie să cercetăm mina de la Săcărâmb”, scria Clarke în jurnalul său de călătorie. El a descris cu atenție procesul de extracție și valoarea minereului, care era strâns legată de conținutul de aur.

„Unele specimene de tellurium sunt așa de extraordinar de bogate în aur, că la vânzarea lor în beneficiul coroanei ele trebuie cântărite și prețuite după proporția de aur pe care o conțin. Acest fel de minereu se păstrează totdeauna încuiat în magazii speciale și distribuit în loturi diferite, închise în lădițe”, relata mineralogul. Clarke a mai observat că „nu toate minereurile conțin argint, deși toate conțin aur”. Pe lângă telur, la Săcărâmb au fost descoperite pentru prima dată în lume și alte minerale, precum săcărâmbitul și silvanitul.

Uraniu pentru sovietici, cobalt și nichel ignorate la Băița

În Munții Bihorului, o altă zonă cu tradiție minieră, au fost identificate zăcăminte importante de molibden și bismut la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inițial considerate produse secundare, importanța lor a crescut după Primul Război Mondial. Geologul G. V. Cruglicov sublinia în 1929 valoarea acestora pentru economia națională.

„Aceste două metale au întrebuințări cu totul speciale: bismutul în industriile chimică și farmaceutică, iar molibdenul în industria oțelurilor speciale. Fiind foarte rare, sunt cu atât mai căutate și bine plătite. Zăcămintele lor din România, situate în Munții Bihorului, în jurul localității Băița (fostă Rezbanja), fiind foarte bogate, au o mare însemnătate pentru economia națională, mai ales ca materii prime pentru export”, informa publicația economică Argus.

Tot pe Valea Băiței, la începutul anilor ’50, a fost descoperit cel mai important zăcământ de uraniu din România, care a fost imediat militarizat de sovietici, iar producția a fost trimisă în Uniunea Sovietică. În aceeași zonă, perimetrele miniere de uraniu conțineau și cobalt și nichel, metale esențiale astăzi pentru bateriile litiu-ion. Acestea au fost însă ignorate în perioada comunistă, după cum arată compania canadiană Leading Edge Materials. „Aici au fost descoperite și minereuri de cobalt și nichel, care au fost ignorate, deoarece divizia responsabilă a sectorului minier de stat din România, în anii 1960-1990, se concentra doar pe ceea ce atunci se numea «metale strategice», iar cobaltul și nichelul nu erau incluse”, precizează compania într-un proiect minier.

Viitorul depinde de materiile prime critice

Importanța acestor resurse este recunoscută oficial în „Strategia României pentru resurse minerale neenergetice, orizont 2035”. Documentul publicat de Ministerul Economiei arată că interesul pentru materiile prime critice este major. Acestea sunt vitale pentru sectoare de vârf, de la industria aerospațială la cea electronică.

„Principalii beneficiari ai materiilor prime critice sunt operatorii care activează în domeniul tehnologiilor înalte (aerospațiale, aeronautică, electronică, echipamente medicale, baterii solare, laptop-uri), al tehnologiei semiconductorilor (telefonie mobilă, G.P.S., internet, fibre optice), al automaticii și electronicii, industriei siderurgice și metalurgice, al preparării minereurilor (prin tehnologii curate), în industria aliajelor, a materialelor refractare și a polimerilor etc.”, se arată în strategie.

Pe lângă telur, cobalt și nichel, în Apuseni au mai fost identificate rezerve de galiu (Săcărâmb), germaniu (Baia de Arieș, Roșia Montană), vanadiu (Căzănești – Ciungani) și staniu (Valea Morii, Barza).

De ce nu sunt exploatate comorile din subteran

Declinul industriei miniere, care a dus la închiderea a aproape 600 de exploatări din anii ’90, reprezintă un obstacol major. Redeschiderea zăcămintelor necesită investiții uriașe în uzine noi și tehnologie modernă. Rentabilitatea depinde adesea de conținutul de minereuri comune, precum cupru, zinc și plumb, care însoțesc metalele rare.

Alte dificultăți includ pierderea know-how-ului tehnic, lipsa programelor educaționale actualizate și inexistența unei baze de date centralizate privind aceste resurse. În plus, percepția publică rămâne sceptică în privința impactului pe care noile exploatări miniere l-ar putea avea asupra mediului.