Avertisment dur pentru A7 – riscăm să pierdem banii din PNRR pentru 96 km de autostradă

Asociația Pro Infrastructură trage un semnal de alarmă serios. Există un „risc mare” de a pierde finanțarea din PNRR pentru Autostrada A7, deoarece șansele de a respecta termenul renegociat, august 2026, au scăzut dramatic. E vorba, mai exact, de finalizarea a 96,32 de kilometri de drum de mare viteză.

Ținta PNRR, tot mai greu de atins

Într-un mesaj publicat luni seară, specialiștii ONG-ului avertizează fără ocolișuri asupra situației critice. „Autostrada A7: risc semnificativ să pierdem bani gratuiţi din PNRR. S-au redus drastic şansele să respectăm ţinta renegociată în toamna anului trecut necesară accesării tuturor banilor gratuiţi, nerambursabili, din PNRR: deschiderea circulaţiei pe cei 96,32 kilometri ai Autostrăzii A7 Adjud Nord-Roman Nord (Săbăoani) până la 31 august 2026”, arată asociația.

Atingerea țintei este, teoretic, încă posibilă. Numai că va fi extrem de greu.

Soluția ar fi o mobilizare fără precedent a constructorului UMB, dar care ar putea veni la pachet cu alte probleme. „Cei de la UMB trebuie să se autodepăşească, mobilizându-se exemplar în 3 schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulţi muncitori, mai ales fierari-betonişti la structuri, care să fie aduşi cât mai rapid de pe A3 şi A0. Chiar dacă ar reuşi, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor şi straturilor de asfalt care cer atenţie şi respectarea timpilor tehnologici”, mai avertizează specialiștii.

O problemă anunțată încă din 2022

Situația actuală nu este o surpriză totală. Pro Infrastructură susține că a semnalat problemele de capacitate ale constructorului de mai mult timp. „Acum se vede cel mai clar lipsa capacităţii UMB de a-şi onora la timp obligaţiile contractuale asumate, aşa cum am avertizat public încă din toamna anului 2022”, precizează organizația. E drept că volumul de muncă este uriaș.

Iar cifrele contractuale confirmă presiunea. „Cele două contracte de pe Adjud-Bacău Sud au fost semnate în 15.12.2022 şi au ajuns la stadiu fizic oficial de 95%, respectiv 70%. Celelalte trei de pe Bacău Nord-Paşcani au fost parafate în 15.02.2023 şi sunt acum la aproximativ 45%. Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 şi prevăd câte 30 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanţă Adjud-Paşcani, a expirat în noiembrie 2025”.

Structurile, marile puncte critice

Dar unde sunt, pe bune, cele mai mari întârzieri? Răspunsul este clar.

„Structurile sunt punctele critice majore, aşa cum vă explicăm de ani de zile”, explică Pro Infrastructură.

Organizația detaliază punctual zonele cu probleme grave. Pe tronsonul Răcăciuni-Bacău, la est de Cleja, un pasaj-mamut de 1,2 km peste calea ferată M500 este foarte întârziat. Un altul, de 730 de metri, la est de Nicole Bălcescu, are aceeași soartă. Lucrurile stau și mai rău mai departe. „La nord de Bacău, înainte de Filipeşti, avem încă un pasaj mare peste M500 şi DN2 care, atenţie, este practic neînceput. Pe Centura Roman, avem un viaduct măricel care abia a început să iasă din pământ. dar mai ales podul sănătos care traversează Râul Moldova aflat abia la nivel de fundaţii!”

Și nu e totul. „Mai grav este că pe lângă structurile mari sunt foarte, foarte multe altele mai mici, pe şi peste A7. Deci un volum de muncă solid pe cei aproape 100 de kilometri dintre Adjud Nord şi Săbăoani care trebuie livraţi la 31 august 2026”, se mai arată în postare.

Risc de rabat la calitate

V-ați gândit vreodată ce înseamnă să grăbești lucrările la terasamente? Chiar dacă vremea bună permite accelerarea umpluturilor și a asfaltării, riscurile sunt mari. „Chiar dacă aici se poate accelera semnificativ acum că a venit vremea bună, riscul de a face rabat la calitate este extrem de ridicat. Terasamentele trebuie „să stea” suficient ca să se evite celebrele trambuline în zona capetelor de pod (culee) sau tasările majore în plin rambleu, aşa cum am păţit pe lotul 3 al DEx12 Craiova-Piteşti executat tot de UMB.”

În final, perspectivele pe termen scurt sunt mixte. „Pe Adjud Nord-Răcăciuni se poate da lejer drumul circulaţiei (până) la sfârşit de aprilie, dacă se doreşte. La Bacău putem ajunge cel mai devreme la final de iunie doar cu o mobilizare fantastică şi asta numai dacă antreprenorul şi CNAIR doresc deschideri secvenţiale şi muncitorii sunt concentraţi masiv pentru acest scop. Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo şi până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuţie nonstop şi cu toată forţa UMB”, concluzionează organizația.