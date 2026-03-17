Avertisment OCDE pentru România munca la negru rămâne o problemă extinsă

Munca la negru și plata salariilor „în plic” rămân o problemă structurală majoră pentru România, conform celui mai recent raport „OCDE Economic Surveys: Romania 2026”. Publicat luni, documentul trage un semnal de alarmă serios asupra economiei informale, care continuă să se desfășoare în afara sistemului fiscal și a protecției sociale. o parte semnificativă din activitatea economică a țării nu aduce niciun ban la buget și lasă angajații complet descoperiți.

O economie informală ridicată

Analiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că o bucată importantă din economia românească funcționează în afara cadrului legal. Munca nedeclarată nu doar că afectează colectarea taxelor, dar distorsionează și concurența între firme. E drept că fenomenul este mai pronunțat la noi decât în multe alte economii europene. „Nivelul scăzut al conformării fiscale și prevalența muncii informale limitează colectarea veniturilor publice”, arată clar documentul OCDE.

Și nu vorbim doar de oameni care lucrează fără niciun contract. Nu de putine ori, angajații au un contract, dar salariul declarat este doar o fracțiune din cel real, restul banilor fiind plătiți neoficial.

Cum funcționează salariul „în plic”

Una dintre cele mai răspândite forme ale muncii la gri este plata salariilor „în plic”. Cum vine asta? Angajatul primește oficial un salariu mic, de multe ori cel minim pe economie, iar diferența până la suma negociată îi este dată în numerar, fără taxe, fără contribuții. Raportul OCDE explică limpede că această practică apare frecvent acolo unde taxarea muncii este ridicată, iar controalele fiscale sunt slabe.

Iar în România, fenomenul este alimentat și de diferența mare dintre costul total al muncii pentru angajator și venitul net primit de salariat.

Sectoarele cele mai afectate sunt agricultura, construcțiile și diverse servicii prestate ocazional. Mai mult, problema este și mai acută în zonele rurale, unde activitățile agricole de subzistență și munca în afaceri de familie nu sunt, de cele mai multe ori, înregistrate oficial. Aceste joburi sunt asociate adesea cu salarii mici și condiții de muncă precare, limitând orice șansă de dezvoltare profesională.

Riscuri majore pentru angajați

La prima vedere, un ban în plus în mână pare un avantaj, dar v-ați gândit la riscurile pe termen lung? Veniturile nedeclarate nu sunt luate în calcul la stabilirea pensiei sau a altor drepturi sociale (precum concediul medical sau indemnizația de șomaj). Practic, pentru stat, acei bani nu există.

Consecințele sunt grave.

În plus, un angajat plătit la negru are dificultăți uriașe în cazul unui conflict de muncă, pentru că nu poate demonstra niciodată veniturile reale. Lucrătorii din economia informală sunt, de fapt, excluși din sistemele de protecție socială, ceea ce crește dramatic riscul de sărăcie, în special la vârsta pensionării. Numai că problema nu se oprește aici. Firmele care plătesc salarii la negru au costuri mai mici și fac o concurență neloială companiilor corecte, în timp ce statul pierde resurse vitale pentru finanțarea sănătății, educației sau a sistemului de pensii.

Recomandările OCDE pentru statul român

Dar ce e de făcut? Pentru a combate fenomenul, raportul OCDE recomandă o serie de măsuri clare. Printre acestea se numără modernizarea și digitalizarea administrației fiscale, dezvoltarea unor sisteme de control bazate pe analize de risc și, clar, îmbunătățirea capacității instituțiilor de a detecta și sancționa munca nedeclarată.

Organizația subliniază că politicile publice trebuie să încurajeze trecerea lucrătorilor din economia informală în cea formală, inclusiv prin măsuri care să faciliteze accesul la locuri de muncă declarate și prin reducerea barierelor administrative. Mesajul este direct și fără ocolișuri. „Îmbunătățirea colectării taxelor și reducerea economiei informale sunt esențiale pentru consolidarea finanțelor publice și pentru funcționarea eficientă a pieței muncii”, se arată în raportul dedicat României.

În lipsa unor măsuri concrete și aplicate ferm, fenomenul muncii la negru riscă să continue să afecteze atât stabilitatea sistemelor sociale, cât și dezvoltarea economică a României pe termen lung.