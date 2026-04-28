Miliardarul Ray Dalio, fondatorul firmei de investiții Bridgewater Associates, lansează un avertisment dur cu privire la economia americană, afirmând că aceasta se află deja într-o perioadă de stagflație. Situația este confirmată de un sondaj Gallup care arată un pesimism record: 55% dintre americani consideră că situația lor financiară se deteriorează, cel mai scăzut nivel de optimism chiar și față de crizele din 2008 și 2020.

„Suntem cu siguranță într-o perioadă de stagflație”

Ray Dalio nu lasă loc de interpretări. Într-un interviu acordat luni, acesta a descris tabloul economic actual ca fiind o combinație periculoasă de inflație persistentă și creștere economică lentă. „Suntem cu siguranță într-o perioadă de stagflație”, a declarat Dalio. Un coșmar politic.

Iar miliardarul a continuat, subliniind complexitatea momentului. „Cum se va desfășura acest lucru are multe componente, dar cu siguranță ne aflăm în ea.” stagflația este acel scenariu în care remediul pentru o problemă o agravează pe cealaltă. Scăderea dobânzilor pentru a stimula economia poate alimenta și mai mult inflația, în timp ce menținerea lor la un nivel ridicat pentru a tempera prețurile poate frâna complet activitatea economică și piața muncii.

Pesimism mai mare ca în criza din 2008

Dincolo de analizele experților, cifrele reflectă o realitate dură pentru oamenii de rând. Inflația a rămas blocată între 2% și 4% încă din 2023, iar cea mai recentă raportare, pentru luna martie, a indicat cea mai mare creștere a prețurilor din ultimii doi ani, alimentată de scumpirea carburanților. În același timp, costurile de împrumut rămân ridicate, iar creșterile salariale abia dacă mai țin pasul cu scumpirile.

V-ați întrebat vreodată de ce, deși salariile par să crească, puterea de cumpărare scade? Ei bine, exact asta simt americanii. Potrivit unui sondaj Gallup, accesibilitatea prețurilor este principala lor grijă financiară. Un procent record de 55% dintre cetățeni spun că situația lor se înrăutățește, marcând al cincilea an consecutiv de scădere a încrederii. E drept că optimismul este acum mai redus decât în timpul recesiunilor din 2008 și 2020.

Dilema uriașă a Băncii Centrale

În centrul acestei furtuni se află Rezerva Federală (banca centrală americană), care trebuie să navigheze pe o sârmă foarte subțire. Numai că situația e complicată de presiunile politice. Președintele Donald Trump a cerut în mod repetat conducerii actuale a Fed să reducă ratele dobânzilor, criticându-l în special pe Jerome Powell, al cărui mandat de președinte se încheie în luna mai.

Tradițional, Fed-ul este izolat de influența politică pentru a-și menține credibilitatea. Odată ce investitorii și consumatorii cred că banca centrală tolerează o inflație mai mare, așteptările inflaționiste cresc, făcând controlul prețurilor și mai dificil. Înlocuitorul probabil al lui Powell este Kevin Warsh, un candidat nominalizat de Trump, care, deși în trecut era cunoscut ca un adept al politicilor dure anti-inflație, și-a schimbat recent discursul pentru a se alinia cu preferința președintelui pentru dobânzi scăzute.

Credibilitatea Fed, pusă la îndoială

Ray Dalio avertizează că o decizie greșită în acest moment ar putea avea consecințe dezastruoase. El consideră că riscul unei „inflații mai imediate” face ca o reducere a dobânzilor să fie o decizie greu de justificat acum. Toată atenția se va îndrepta către noul șef al Fed.

„Toată lumea se va uita la cum se comportă el”, a spus Dalio, referindu-se la Warsh.

Verdictul său este tranșant. O tăiere a dobânzilor în contextul actual ar însemna un singur lucru: „Rezerva Federală și-ar pierde credibilitatea”.

Și alți experți de pe Wall Street, precum Torsten Slok, economistul-șef al Apollo, au semnalat riscuri similare, o configurație de tip stagflaționist ostilă atât pentru piețe, cât și pentru consumatori. Pentru americanul de rând, această dezbatere nu este deloc abstractă. Ea se regăsește în fiecare factură la utilități, în fiecare chirie și în fiecare căutare de loc de muncă. O mișcare greșită a Băncii Centrale ar putea transforma aceste sentimente de pesimism în ceva mult mai concret și mai dureros.