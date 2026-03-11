Benzina e cu 2 lei mai ieftină în Bulgaria. Românii economisesc 100 de lei la un plin

Prețurile tot mai mari la carburanți îi determină pe șoferii din sudul țării să treacă granița în Bulgaria pentru a alimenta. Diferența de preț este considerabilă, iar economiile la un singur plin pot ajunge și la 100 de lei.

În timp ce în România litrul de benzină a atins pragul de 8,5 lei, în țara vecină prețul este cu aproape 2 lei mai mic, relatează Antena3. Fenomenul ia amploare, iar Guvernul de la București analizează cinci opțiuni pentru a tempera scumpirile, însă nicio măsură concretă nu a fost anunțată până acum.

„Noroc că suntem aproape”: Cozi la benzinăriile din Bulgaria

Pentru românii care locuiesc în apropierea frontierei, o vizită la o stație de alimentare din Bulgaria a devenit o obișnuință. Numărul celor care aleg această soluție este în creștere de la o zi la alta, atrași de prețurile mult mai mici. „În România s-au scumpit, toate sunt foarte scumpe. Noroc că suntem pe aici pe aproape și putem să mergem la bulgari”, a declarat un șofer.

Un alt conducător auto a confirmat că diferența este vizibilă și justifică drumul. „Benzina este mult mai ieftină, la noi crește aproape în fiecare zi combustibilul. Aici văd că este mult mai ieftină și îmi convine”, a spus acesta. Situația economică generală îi face pe unii să ia în calcul chiar și plecarea din țară: „N-avem ce să facem. Cel puțin tinerii care vor să facă ceva n-au, n-au cum să facă ceva în România pe minimum pe economie”.

Ungaria plafonează prețurile, dar doar pentru localnici

Și în vestul țării, șoferii se uită peste graniță, însă situația este diferită. Guvernul condus de Viktor Orban a decis să plafoneze prețurile la carburanți, ca răspuns la creșterea cotațiilor petrolului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, benzina nu poate depăși 595 de forinți pe litru, iar motorina 615 forinți, echivalentul a mai puțin de 8 lei.

Diferența se simte imediat la pompă pentru cetățenii maghiari. Un plin de 50 de litri de motorină la prețul plafonat de aproximativ 7,9 lei pe litru costă circa 395 de lei. În România, unde motorina se vinde cu 8,76 lei, același plin ajunge la aproape 440 de lei, rezultând o diferență de 45 de lei. Măsura nu se aplică însă șoferilor străini, care plătesc prețul pieței, similar cu cel din România.

Lecția din 2022: Cum s-au golit benzinăriile maghiare

Aceasta este a doua intervenție de acest fel a guvernului maghiar în ultimii cinci ani. Între noiembrie 2021 și iunie 2022, Ungaria a aplicat o rețetă similară pentru a reduce presiunea inflației. Atunci, situația era diferită, deoarece nu existau restricții pentru mașinile cu numere străine. Mulți români din zonele de frontieră treceau granița pentru a alimenta, iar cererea mare a dus chiar la epuizarea stocurilor în unele benzinării.

Acum, de prețurile plafonate beneficiază în principal cei cu dublă cetățenie sau rezidență. „Pentru mine care domiciliez și în Ungaria și și în România, este un ajutor pentru că achiziționez combustibilul din Ungaria. Fiind 3-4 zeci de lei la un plin se economisește, făcând naveta se adună”, a explicat un bărbat. Ungaria este a doua țară din Uniunea Europeană, după Croația, care recurge la această soluție pentru a proteja consumatorii.