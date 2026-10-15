Comisia Europeană a convenit cu China plafonarea importurilor de automobile hibride la 350.000 de unități pe an, pentru patru ani, față de aproximativ 800.000 de unități estimate pentru 2026. Acordul acoperă atât modelele plug-in, care se încarcă la priză, cât și hibridele fără această posibilitate.

China a acceptat plafonul și nu va lua măsuri comerciale de răspuns, relatează Reuters (interviu video). Importurile de hibride plug-in chinezești au înregistrat o creștere de 86% în cele 12 luni încheiate în septembrie.

În negocierile comerciale, Comisia reprezintă Uniunea Europeană (UE). Discuțiile cu partea chineză privind dezechilibrul schimburilor durează de trei luni, iar obiectivul european s-a modificat: de la obținerea unui acces mai bun pentru firmele europene pe piața chineză la restrângerea cantităților de bunuri chinezești care intră pe piața europeană.

Deficitul comercial se extinde dincolo de industria auto

Anul trecut, deficitul comerțului cu bunuri dintre UE și China, adică diferența cu care importurile au depășit exporturile, a însumat 360 de miliarde de euro. Echivalentul indicat este de aproximativ 1 miliard de euro zilnic. În prima jumătate a acestui an, deficitul ajunsese la aproximativ 200 de miliarde de euro, pe o traiectorie care indică depășirea valorii anuale precedente.

Fiecare stat membru are un deficit comercial în relația cu China. Dezechilibrul cuprinde mai multe sectoare:

utilaje;

textile;

produse chimice;

mase plastice;

automobile.

Reproșul european este că exporturile chinezești contribuie la reducerea activității industriale din Europa. Închiderile de fabrici și pierderile de locuri de muncă includ eliminarea a 100.000 de posturi la Volkswagen. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat luna trecută că dezechilibrul ajunsese la un punct critic.

Liderii europeni vor evalua extinderea măsurilor comerciale

Acordul pentru hibride va fi primul punct pe agenda summitului UE, în cadrul discuțiilor despre competitivitatea europeană și dezechilibrele globale. Liderii urmează să îl evalueze și să decidă dacă sunt necesare intervenții suplimentare, dincolo de dialog.

O altă problemă este dependența europeană de minerale critice provenite din China, între care litiul și pământurile rare. Partea chineză a folosit această dependență prin restricționarea exporturilor unor asemenea materiale.

Între acest summit și reuniunea din decembrie, Comisia urmează să prezinte un instrument de diversificare a aprovizionării. Acesta ar urmări să determine companiile dependente de un singur furnizor de resurse critice să își extindă sursele.

Sunt posibile și alte măsuri de salvgardare, adică restricții comerciale pentru protejarea industriilor afectate de importuri. Industria chimică și cea a maselor plastice solicită asemenea limitări.

Comisarul european pentru comerț consideră acordul un prim pas și intenționează să discute cu omologul chinez în ianuarie, apoi să se întâlnească cu acesta în martie.