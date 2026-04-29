Guvernul condus de Ilie Bolojan analizează un proiect de lege care va impune o alegere radicală pentru aproximativ 10.000 de angajați din sectorul public. Actul normativ, aflat în discuție miercuri seară, vizează limitarea cumulului pensiei cu salariul încasat de la stat, obligându-i pe cei vizați fie să se pensioneze, fie să accepte o diminuare drastică a pensiei pentru a-și păstra locul de muncă.

Alegere dificilă: salariu integral sau pensie redusă drastic

Mecanismul propus este simplu, dar cu un impact financiar mare. Cei care beneficiază de pensii speciale sau pensii militare și doresc să își continue activitatea în sectorul public vor fi nevoiți să renunțe la 85% din cuantumul pensiei. Practic, aceștia vor păstra salariul integral, dar vor mai încasa doar 15% din pensie.

Iar formularea din proiectul de lege este cât se poate de clară, stabilind că beneficiarii de pensii de serviciu „pot fi menținuți în activitate (…) cu condiția exprimării opțiunii (…) privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%”. Justificarea oficială a măsurii este necesitatea de a evita situațiile în care o persoană încasează simultan două venituri integrale din fonduri publice.

Dar ce înseamnă, concret, această măsură pentru un angajat cu experiență?

Limita de 70 de ani și excepțiile de la regulă

Proiectul legislativ stabilește și o limită de vârstă. Angajații din sectorul public vor putea continua activitatea până la 70 de ani, însă acest lucru se va face doar cu acordul anual al angajatorului. E drept că nu toată lumea va fi afectată în același mod.

Există și o listă de excepții. Nu sunt vizați de aceste restricții aleșii locali, persoanele care ocupă funcții cu mandate prevăzute explicit de Constituție, dar și anumite cadre didactice, precum cele implicate în formarea magistraților sau în învățământul superior militar și juridic. si anumite categorii din sistemul militar și de ordine publică își vor putea păstra pensia integrală.

Pentru sectorul Educației, măsura se va aplica, dar cu o perioadă de grație. Cumulul pensiei cu salariul va mai fi permis în condițiile actuale doar până la finalul anului 2026.

Aviz divizat și critici de neconstituționalitate

Propunerea legislativă nu a trecut neobservată. Într-o analiză a proiectului, obținută de Digi24, Consiliul Economic și Social (CES) a oferit un aviz împărțit, însoțit de observații critice care pun sub semnul întrebării atât constituționalitatea, cât și oportunitatea măsurii.

Reprezentanții patronatelor, deși au avizat favorabil, au cerut modificări substanțiale. Aceștia au semnalat necorelări legislative majore și posibile probleme de proporționalitate. Până la urmă, patronatele atrag atenția asupra unui „paradox”: legea permite menținerea în activitate până la 70 de ani (ceea ce poate bloca posturi pentru tineri), dar, în același timp, impune o reducere considerată excesivă a pensiei pentru cei cu experiență care ar dori să continue. Mai mult, se consideră că măsura afectează simultan și nejustificat atât dreptul la muncă, cât și dreptul la pensie.

Sindicatele au fost și mai tranșante.

Acestea, alături de organizațiile societății civile, au acordat un aviz nefavorabil. Principalele argumente invocate sunt riscul de neconstituționalitate și lipsa unei analize de impact serioase. Avertismentul lor este că o astfel de măsură ar putea duce la un exod al specialiștilor din sistemul bugetar, afectând funcționarea unor instituții esențiale pentru stat.