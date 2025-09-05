Economia României surprinde Europa. Creștere dublă față de media UE

Datele oficiale publicate de Eurostat arată că economia României a accelerat într-un ritm peste așteptările analiștilor și chiar peste prognozele Comisiei Europene. În trimestrul al doilea din 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2% față de primul trimestru și cu 2,1% față de aceeași perioadă din 2024.

Pentru o țară obișnuită să oscileze între perioade de expansiune și momente de stagnare, această performanță are o semnificație aparte: România se află acum pe locul doi în Uniunea Europeană la ritmul de creștere economică, imediat după Danemarca.

Într-un context global marcat de încetinirea cererii externe, inflație persistentă și volatilitate politică, faptul că economia românească a depășit media UE (0,2%) și a zonei euro (0,1%) transmite un semnal puternic de reziliență.

De unde vine această creștere

Cifrele detaliate publicate de Institutul Național de Statistică și confirmate de Eurostat arată că principalele motoare ale economiei în T2 2025 au fost:

Construcțiile , impulsionate de proiectele de infrastructură și de fondurile europene atrase prin PNRR;

Agricultura , care a beneficiat de un an agricol favorabil după perioade cu producții fluctuante;

Serviciile , mai ales sectorul IT și comunicații, dar și turismul, care a continuat să atragă vizitatori în sezonul estival;

Investițiile, atât publice, cât și private, care au început să se stabilizeze după un început de an marcat de incertitudini fiscale.

Aceste sectoare au compensat dificultățile din alte domenii, precum industria, unde creșterea a rămas sub potențial.

Comisia Europeană, surprinsă de rezultate

În primăvară, Comisia Europeană prognoza pentru România o creștere anuală de 1,4% în 2025. Avansul rapid din trimestrul al doilea ar putea însă să schimbe calculele. Dacă trendul se menține, economia românească ar putea depăși estimările, consolidându-și poziția printre țările cu cel mai bun ritm de expansiune din Uniune.

În contrast, mari economii precum Germania (-0,3%), Italia (-0,1%) și Finlanda (-0,4%) au înregistrat scăderi ale PIB-ului, ceea ce accentuează decalajul dintre Vest și Est.

România vs. restul Europei: unde se face diferența

Explicația acestui contrast ține de structura economiei. Germania și Italia, puternic dependente de exporturi și de industria tradițională, resimt încetinirea cererii globale. România, în schimb, a beneficiat de investiții masive în infrastructură și de diversificarea sectorului serviciilor.

De asemenea, consumul intern rămâne robust, susținut de creșterea salariilor și de transferurile sociale. Chiar dacă inflația continuă să preseze puterea de cumpărare, gospodăriile românești nu au redus drastic consumul, ceea ce a contribuit la dinamica PIB.

Riscurile care pot frâna economia

Deși datele din trimestrul al doilea sunt încurajatoare, există și provocări majore:

Instabilitatea fiscală , generată de schimbările repetate ale guvernului în materie de taxe și impozite, care pot descuraja mediul de afaceri;

Deficitul bugetar , care rămâne ridicat și pune presiune pe finanțele publice;

Dependența de fondurile europene , care, deși benefice, nu pot substitui reformele structurale interne;

Datoria publică în creștere, ce poate deveni un obstacol în cazul unei încetiniri economice la nivel global.

Aceste elemente arată că, deși economia României are un avans vizibil, sustenabilitatea lui depinde de măsuri prudente de guvernare.

Agricultura și construcțiile – câștigătorii momentului

Anul 2025 a adus o revenire în agricultură, după sezoane marcate de secetă și instabilitate. Recoltele bune au avut un impact direct asupra PIB, dar și asupra prețurilor la alimente, temperând parțial inflația.

Construcțiile, pe de altă parte, au rămas un motor constant al economiei, datorită proiectelor mari de infrastructură și absorbției fondurilor europene. Chiar dacă piața imobiliară rezidențială a încetinit, lucrările de infrastructură rutieră, feroviară și energetică au menținut sectorul pe plus.

Serviciile și IT-ul, avantajul competitiv al României

Un alt pilon al creșterii a fost sectorul IT și al comunicațiilor. România continuă să fie un hub regional pentru companiile de tehnologie, cu centre de servicii care atrag investiții și creează locuri de muncă bine plătite.

Turismul a avut și el o contribuție, mai ales în T2, odată cu începutul sezonului estival. Economia locală din destinații precum litoralul românesc, Delta Dunării sau marile orașe a beneficiat de afluxul de turiști interni și străini.

Ce urmează pentru economia României

Dacă trendul actual continuă, România ar putea încheia anul cu o creștere peste estimările inițiale ale Comisiei Europene. Totuși, analiștii avertizează că riscurile externe – încetinirea globală, tensiunile geopolitice și volatilitatea prețurilor la energie – pot afecta rezultatele din trimestrele următoare.

Pentru guvern, provocarea este să capitalizeze această creștere prin reforme structurale și politici coerente. Doar așa economia va putea menține un ritm sustenabil și va evita fluctuațiile bruște.

Creșterea de 1,2% în T2 și de 2,1% față de anul trecut arată că economia României are resurse de reziliență și poate surprinde pozitiv, chiar și într-un context european dificil.