Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a lansat o declarație tranșantă privind conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz. În opinia sa, închiderea acestui punct strategic a fost o lovitură previzibilă, iar America este marele perdant. Totul vine în contextul în care peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic, iar un armistițiu de două săptămâni a fost convenit pentru a debloca situația.

O lovitură neprevăzută?

Întrebat despre evoluția piețelor în următoarele săptămâni, Rădulescu a fost extrem de direct în privința incertitudinii generale. El a subliniat că nimeni nu pare să știe care au fost, de fapt, mizele reale ale acestui conflict inițiat de Israel și Statele Unite. „Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că, pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea Strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea.”

Numai că, la o analiză mai atentă, lucrurile stau puțin diferit. Cum vine asta ca o mișcare atât de evidentă să nu fi fost luată în calcul? Consilierul BNR se arată de-a dreptul uimit de lipsa de viziune a strategilor. „Și mă întreb cum naiba, pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci, este chiar greu să spunem acum ce se va întâmplă, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună”.

Efecte de durată și alternative

Dincolo de impactul imediat asupra prețului petrolului, efectele crizei se vor simți pe termen lung, în special pe piața gazelor lichefiate. Dar criza ar putea avea și un efect neașteptat, accelerând tranziția energetică globală. „Unii experți spun că pe partea de petrol o să o scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaze lichefiate și atunci… Dar efectele vor fi de durată. Eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența pe care o are de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de energie pe care să le folosească cu mai multă înțelepciune decât a făcut cu petrolul”, adaugă Rădulescu.

Cine a câștigat, de fapt?

Iar când vine vorba de câștigători și pierzători, analiza lui Eugen Rădulescu este fără echivoc. Deși unii indică spre Rusia sau China (o referire la avansul tehnologic al Beijingului în energie verde), consilierul BNR consideră că nu există învingători reali, ci doar grade diferite de pierdere. „Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat, alții spun că China e cea care a câștigat, din cauză că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin. America a pierdut categoric”.

Riscuri evidente, ignorate

Decizia de a ataca Iranul pare să fi fost bazată pe o evaluare complet greșită a rezistenței regimului de la Teheran. Potrivit lui Rădulescu, americanii și israelienii au subestimat capacitatea Gardienilor Revoluției de a menține puterea, chiar și după reprimarea sângeroasă a protestelor interne. „Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum, pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că Gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste. Și a rezistat, totuși. Să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40.000 de concetățeni de-ai lor care voiau o schimbare de regim, iar schimbarea de regim nu s-a produs”, adaugă expertul.

După armistițiul de două săptămâni, Iranul a anunțat că va permite trecerea a cel mult 15 nave pe zi prin strâmtoare. Asta în condițiile în care peste 200 de nave sunt încă blocate, iar prin acest coridor lat de doar 34 de kilometri tranzitează circa 20% din petrolul mondial.