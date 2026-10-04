Guvernul francez a anunțat prelungirea subvențiilor pentru fermieri, pescari și companii de construcții până la finalul anului. Sprijinul face parte din măsurile prin care guvernele europene încearcă să reducă presiunea prețurilor carburanților asupra populației și firmelor, potrivit ZF.ro, care citează Euronews.

Subvențiile, reducerile de taxe și modificările politicilor energetice vin pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina, care continuă să afecteze economiile europene, potrivit ZF.ro. Prețurile motorinei din Europa au crescut de peste două ori de la începutul anului, iar la mijlocul lunii septembrie erau cu aproximativ 38% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Un risc suplimentar vine din Statele Unite ale Americii (SUA). Președintele american Donald Trump a declarat că analizează foarte serios interzicerea exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile interne. Alți membri ai administrației sale examinează în continuare alte măsuri pentru ieftinirea carburanților pe piața americană.

Franța plătește voucherele mai devreme, Germania reia reducerile de accize

Pe lângă ajutoarele destinate sectoarelor cu un consum ridicat de carburanți, Franța va acorda vouchere de energie între 48 și 277 de euro pentru 5,8 milioane de familii. Acestea vor fi distribuite cu trei luni în avans, pentru plata facturilor din timpul iernii.

În Germania, reducerile accizei, taxa aplicată carburanților, au fost acordate timp de două luni și au expirat la sfârșitul lunii iunie. Guvernul a decis reluarea lor de la 1 octombrie până la finalul anului.

Executivul german discută și cu industria petrolieră introducerea unui plafon al prețurilor carburanților până pe 1 ianuarie.

Spania a prelungit reducerile accizelor la benzină și motorină introduse în martie. Acestea fac parte dintr-un pachet de 5 miliarde de euro destinat limitării efectelor războiului din Iran asupra prețurilor interne la energie.

Statele din regiune limitează prețurile și eliberează motorină din rezerve

Intervențiile asupra taxelor și prețurilor diferă de la o țară la alta:

Muntenegru a anunțat o nouă reducere a accizei la motorină, în condițiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să perturbe piața mondială a petrolului.

Slovenia a exclus din 22 septembrie biocarburanții din calculul prețurilor carburanților, pentru a atenua scumpirile. La benzinăriile din afara autostrăzilor, prețurile sunt stabilite săptămânal de la sfârșitul lunii martie, pentru a asigura predictibilitatea.

Slovacia va limita de la 1 octombrie marjele de retail, adică marjele comercianților la vânzarea cu amănuntul, la 10 cenți pe litru de benzină și motorină.

Cehia a reintrodus plafonul prețurilor carburanților de la 1 octombrie.

Ungaria a ales compensații țintite pentru șoferii care folosesc mașini pe motorină.

Serbia a anunțat prelungirea accizei reduse la carburanți și a interdicției de export pentru țiței și derivate petroliere, pentru a proteja piața internă de scumpirea petrolului.

Guvernul sârb va elibera și încă 5.000 de tone de motorină din rezervele obligatorii de stat. Companiile din sector și-au redus importurile din cauza costurilor mari.

Grecia taxează jocurile de noroc pentru a finanța sprijinul

Alte guverne au intervenit asupra transportului public, finanțării ajutoarelor și consumului de energie în locuințe:

Lituania a redus la jumătate prețurile biletelor de tren.

Grecia a majorat taxele pe jocurile de noroc pentru a finanța măsurile de atenuare a efectelor carburanților mai scumpi asupra populației.

Italia a amânat demolarea programată a unor centrale pe cărbune.

Olanda a suplimentat finanțarea unui program care oferă servicii gratuite pentru economisirea energiei în locuințe.

Polonia propune impozitarea profiturilor record obținute de anumiți producători și comercianți de carburanți.

Europa depinde tot mai mult de livrările americane

Uniunea Europeană (UE) și-a majorat importurile de motorină din SUA la niveluri record din cauza războiului din Iran. Acestea au crescut cu 1,5 milioane de barili pe zi în august, cu un avans de 50% de la începutul conflictului, în februarie.

Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de motorină al Europei. Traderii, comercianții care tranzacționează carburanți, avertizează că o interdicție americană ar avea efecte catastrofale pentru piața europeană.

Despre efectul opririi exporturilor americane, „acest lucru s-ar traduce prin creșteri de prețuri foarte semnificative, pentru că piața nu poate face față unor noi pierderi de carburanți”, a explicat George Shaw, analist la Kpler, într-o declarație pentru Les Echos.

Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, i-a cerut lui Donald Trump să mențină fluxul liber de motorină. Oficialul european a avertizat că Europa se îndreaptă deja spre cea mai grea iarnă din punctul de vedere al prețurilor energiei din 2022.

Experți în energie și aliați ai administrației americane consideră că interdicția ar spori tensiunile dintre SUA și Europa și ar pune în pericol credibilitatea americană ca partener comercial. În opinia lor, țările afectate ar căuta alți furnizori, ceea ce ar limita capacitatea lui Trump de a folosi energia ca instrument de negociere în viitor.

Susan Bell, de la Rystad, avertizează că oferta din Orientul Mijlociu lipsește, iar Rusia nu mai exportă. În aceste condiții, țările europene ar putea fi obligate să apeleze la rezerve sau s-ar putea confrunta cu penurii de motorină.