Aproape 1.000 de cazuri de rujeolă au transformat Carolina de Sud în epicentrul celui mai grav focar din Statele Unite din ultimii 35 de ani, depășindu-l pe cel înregistrat anul trecut în Texas. În mijlocul acestei crize, cei mai vulnerabili sunt bebelușii, prea mici pentru a fi vaccinați și complet dependenți de imunitatea de turmă, care este în scădere alarmantă.

„Bebelușii devin ținte sigure”

Pentru familia Otwell, o simplă ieșire la cumpărături a devenit un factor de stres. Cu un bebeluș, Arthur, prea mic pentru vaccinul anti-rujeolă și un alt copil pe drum, teama de virusul extrem de contagios a devenit palpabilă. „Mergem la Costco, care a fost un fel de focar”, spune John Otwell, conștient de avertismentele autorităților sanitare privind expunerile publice din magazin. „Mulți oameni pur și simplu nu înțeleg; ei cred că este doar o răceală. Nu este.”

La controlul de 9 luni al lui Arthur, focarul din Carolina de Sud explodase deja. Asta a însemnat că, sub îndrumarea statului, Arthur a putut primi prima doză de vaccin ROR (rujeolă, oreion și rubeolă) mai devreme decât vârsta uzuală de 12-15 luni. Noul lor copil, însă, nu va putea fi vaccinat mai devreme de 6 luni, o perspectivă îngrijorătoare pentru orice părinte.

Bebelușii depind în totalitate de imunitatea de turmă, care necesită ca cel puțin 95% din comunitate să fie vaccinată pentru a preveni focarele. Numai că, în comitatul Spartanburg, epicentrul focarului, mai puțin de 90% dintre elevi au vaccinurile obligatorii la zi.

„Bebelușii devin ținte sigure”, afirmă Dr. Deborah Greenhouse, medic pediatru din Columbia. „Sarcina ne revine tuturor să ne protejăm pe toți.”

Frica se instalează în creșe și cabinete

Dr. Jessica Early, medic pediatru din comunitatea Greer, nu s-a gândit niciodată că va trebui să se confrunte cu rujeola. Iar când boala a apărut, s-a temut atât pentru pacienții ei, cât și pentru propriul bebeluș. Ea și alți medici au început să ofere doza de vaccin ROR aprobată pentru sugari încă de la vârsta de 6 luni. Cabinetul său a început, si, să administreze devreme a doua doză de ROR, de obicei rezervată copiilor cu vârste între 4 și 6 ani.

Spre frustrarea multor medici, nimeni nu știe exact câți sugari din Carolina de Sud au contractat rujeola sau au fost spitalizați. Oficialii de stat dezvăluie doar că 253 din cele 997 de cazuri au fost în rândul copiilor de 4 ani și mai mici, refuzând să ofere date mai detaliate din motive de confidențialitate. spitalele nu sunt obligate să raporteze internările legate de rujeolă.

În tot statul, părinții au asaltat medicii cu întrebări. Thomas Compton, director regional al rețelei de creșe Miss Tammy’s Little Learning Center, a declarat că 18 părinți și-au retras copiii din centrele sale, deși nu au existat cazuri confirmate. Unii au abandonat avansurile plătite cu doar câteva zile înainte ca micuții lor să înceapă, forțând compania să concedieze un educator. E drept că, deși creșele licențiate trebuie să solicite vaccinarea, familiile pot obține cu ușurință scutiri pe motive religioase. Aproximativ o cincime din cei 300 de copii de la Miss Tammy’s au astfel de scutiri.

„Mulți părinți au fost foarte stresați”, a spus Compton. „De fiecare dată când aveam o mică boală sau ceva, ei ziceau: ‘Crezi că este pojarul?’”

O lege care ar interzice vaccinarea sub 2 ani

Pe plan național, aproximativ 350 de proiecte de lege anti-vaccinare au fost introduse până la sfârșitul lunii octombrie, dintre care cel puțin opt în Carolina de Sud. Anul acesta, un proiect de lege de stat ar interzice obligativitatea vaccinurilor pentru copiii sub 2 ani. V-ați întrebat vreodată ce ar însemna asta în practică?

„Cu alte cuvinte, ar elimina acele cerințe din creșe”, explică pediatrul Greenhouse. „Și pentru oameni ca mine, acesta este un pumn în stomac care este terifiant.”

Dar senatorul republican Carlisle Kennedy, inițiatorul legii, susține că proiectul său vizează protejarea drepturilor părinților. Copilul său s-a născut în august fără rinichi funcționali și a primit vaccinurile conform unui program personalizat, în coordonare cu medicii. „Nu am vrut să introducem vaccinuri în corpul lui înainte ca organismul său să le poată supraviețui”, a declarat el într-o discuție din subcomisie.

Oponenții au contraargumentat că exact imunitatea de turmă protejează copiii aflați în astfel de situații. totusi, subcomisia Senatului a avansat legislația (care are șanse să treacă). „În climatul în care trăim în prezent, cred că orice proiect de lege ar putea avea potențial picioare”, se teme Greenhouse. „Este datoria noastră să facem tot posibilul pentru a ne asigura că acele picioare nu merg nicăieri.”

Protecția dispare la nivel național

Medicii se așteaptă ca lucrurile să se înrăutățească. În primele trei luni ale anului 2026, SUA au înregistrat 1.671 de cazuri de rujeolă, ceea ce reprezintă 73% din totalul anului 2025, cel mai prost an pentru acest virus din ultimele trei decenii. Statele Unite sunt pe punctul de a-și pierde statutul de țară care a eliminat rujeola.

Ratele naționale de vaccinare ROR, care au scăzut la 92,5% în rândul copiilor de grădiniță în anul școlar 2024-2025 (de la 95,2% în 2019-2020), ascund rate mult mai mici în anumite comunități. La o școală din comitatul Spartanburg, doar 21% dintre copii au primit toate vaccinurile obligatorii.

Dr. Martha Edwards, președinta filialei din Carolina de Sud a Academiei Americane de Pediatrie, a remarcat că statul, la fel ca altele, a facilitat obținerea scutirilor de vaccinare non-medicale. În epicentrul focarului, scutirile pe motive religioase s-au dublat de peste două ori din 2020. „Alegerea părintească este un cuvânt la modă în multe dintre statele din sud”, a spus Edwards. Dar, adaugă ea, alegerea de a nu vaccina afectează drepturile altor părinți de a-și menține copiii în siguranță.

Helen Kaiser, care locuiește în zona focarului, și-a vaccinat gemenii de 2 ani mai devreme, pentru a-i proteja atât pe ei, cât și comunitatea. „Nu m-aș ierta niciodată”, a spus ea, „dacă aș ști că fiul meu a îmbolnăvit foarte grav un alt bebeluș și era ceva ce aș fi putut preveni.”