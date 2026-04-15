Un nou proiect de lege, depus în Parlament de deputatul USR Cezar Drăgoescu, propune o schimbare majoră pentru toți consumatorii din România. toți operatorii economici ar putea fi obligați să calculeze facturile exprimate în valută exclusiv la cursul BNR. Măsura ar urma să se aplice la achiziția de mașini, case sau chiar pachete turistice, eliminând astfel cursurile de schimb proprii, adesea mai mari, practicate de vânzători.

De la telefonie la imobiliare

Inițiativa nu este complet nouă. Ea vine ca o extindere a unui proiect anterior care viza doar facturile de telefonie și internet. Numai că, de data aceasta, propunerea are un scop mult mai larg, urmărind protejarea consumatorilor de costuri suplimentare aplicate de o gamă variată de operatori economici, de la dealeri auto la agenții de turism.

Mii de mesaje de la cetățeni

Motivația din spatele extinderii proiectului vine, se pare, direct de la oameni. V-ați lovit vreodată de un curs de schimb „special” al vânzătorului, care umflă prețul final? Se pare că mulți români au pățit-o. Deputatul USR Cezar Drăgoescu explică reacția publicului la prima sa inițiativă.

„Când am depus primul proiect de lege, care îi viza pe furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, am primit mii de mesaje de la cetățeni în care mi se prezentau și alte situații în care sunt puși să plătească la un curs propriu al vânzătorului. În felul acesta, facturile sunt umflate și oamenii ajung să plătească mult mai mult decât estimau inițial. Corectăm și aceste situații prin modificările propuse și ne asigurăm că protecția consumatorului nu este doar un slogan de campanie sau doar vorbe pe hârtie”, a declarat deputatul.

Ce prevede exact proiectul

Iar modificarea legislativă propusă este foarte specifică. Proiectul vizează direct Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992) și introduce o obligație clară pentru companii.

„Proiectul de lege modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992) în sensul introducerii prevederii exprese că, în cazul contractelor pentru furnizarea de bunuri și servicii al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici au obligația de a emite consumatorilor facturi în lei, calculate la cursul comunicat de BNR pentru ziua precedentă datei emiterii facturii”, se arată în comunicatul USR.

Pe românește, adio curs de vânzare umflat.

Fără comisioane sau costuri ascunse

Dar proiectul nu se oprește aici. Pentru a elimina orice portiță, inițiativa interzice explicit adăugarea oricăror altor costuri peste cursul oficial al Băncii Naționale a României.

„Operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare asupra cursului de schimb menționat”, a precizat USR.

E drept că firmele au timp să se conformeze. Pentru contractele care sunt deja încheiate, comercianții vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a se alinia la noile reguli. Această aliniere ar trebui să se facă prin acte adiționale, fără niciun cost pentru consumatori. În caz contrar, prevederile privind facturarea la cursul BNR vor fi aplicate automat contractelor aflate în derulare.