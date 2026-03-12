Guvernul extinde ajutorul de 650 milioane lei pentru transportatori până în 2026

Guvernul a aprobat prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori, menită să compenseze prețul ridicat la motorină. Măsura se va aplica până la finalul anului 2026 și vizează peste 6.200 de companii din domeniu, care vor beneficia de un sprijin total estimat la peste 650 de milioane de lei.

Concret, operatorii economici vor primi un grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină achiziționat. Potrivit Digi24, inițiativa Ministerului Finanțelor are scopul de a oferi stabilitate într-un sector economic esențial, afectat de volatilitatea prețurilor la combustibili. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că plățile efective în baza schemei vor putea fi făcute până la data de 30 aprilie 2027.

Sprijin direct pentru competitivitatea firmelor românești

Ministrul Alexandru Nazare a subliniat importanța menținerii sprijinului pentru mediul de afaceri în perioade de incertitudine. Acesta a precizat că decizia a fost luată pentru a asigura predictibilitate transportatorilor români. „În perioade de incertitudine economică, una dintre cele mai importante responsabilităţi ale statului este să rămână alături de mediul de afaceri. De aceea, am aprobat azi în Guvern prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creşterii preţului la motorină pentru carburantul achiziţionat până la finalul anului 2026”, a declarat Nazare.

Oficialul a detaliat impactul bugetar și numărul de beneficiari. „Este o măsură concretă, menită să ofere stabilitate într-un sector esenţial pentru economie. Prin acest mecanism, peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un sprijin estimat la peste 650 de milioane de lei, sub forma unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină”, a adăugat ministrul Finanțelor. Bugetul total maxim al schemei este estimat la 652,195 milioane de lei.

Impact pe întregul lanț economic

Autoritățile susțin că efectele măsurii se vor propaga dincolo de sectorul transporturilor. Beneficiile vor ajunge la companiile de logistică, producători, exportatori, IMM-uri și comercianți, având un efect indirect și asupra consumatorilor finali. „Costuri de transport mai predictibile înseamnă stabilitate pentru afaceri şi, în final, preţuri mai echilibrate şi aprovizionare sigură pentru consumatori. Susţinerea mediului de afaceri în momente dificile nu este doar o intervenţie punctuală, ci o investiţie în stabilitatea economiei. Iar rolul nostru este să folosim responsabil resursele bugetare pentru a menţine echilibrul şi competitivitatea economiei româneşti”, a mai arătat Nazare.

Prelungirea schemei vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care generează incertitudine pe piețele energetice. „Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare”, a mai declarat ministrul.

Avertismentul analiștilor: Risc de inflație și falimente

Analiștii economici avertizează că scumpirile la carburant pot afecta rapid întreaga economie. Analistul Adrian Negrescu consideră că majorările de preț la pompă pot declanșa o spirală inflaționistă. „Acest lucru va declanșa scumpiri în lanț pe toate sectoarele de activitate. Mi-e teamă că următoarele trei luni, aprilie, mai și iunie, ar putea aduce o inflație de peste 10%, una record la nivel european”, a declarat acesta pentru Digi24.ro.

Potrivit lui Negrescu, majoritatea firmelor din domeniu sunt vulnerabile din punct de vedere financiar. „Peste 97% dintre firmele de transport din România sunt slab capitalizate, ceea ce înseamnă că nu au suficiente rezerve financiare pentru a absorbi creșterile de costuri. În aceste condiții, companiile transferă aproape instantaneu costurile cu carburantul în prețul serviciilor”, a explicat analistul. Acesta a avertizat că presiunea costurilor ar putea duce la situații extreme. „Nu este exclus ca în următoarele șase luni să vedem și falimente în lanț în industria transporturilor, mai ales în cazul firmelor mici”, a mai spus Negrescu.

Monitorizare trimestrială și ajustări

Pentru a asigura eficiența schemei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor vor realiza analize trimestriale ale pieței. În funcție de evoluția prețului țițeiului, valoarea sprijinului ar putea fi ajustată. Acest mecanism de monitorizare va permite o utilizare eficientă a resurselor bugetare și va asigura continuitatea serviciilor de transport. Proiectul de act normativ a modificat și formularea sprijinului, de la compensarea creșterii accizei la compensarea creșterii prețului la motorină, pentru a adapta ajutorul la realitatea pieței.