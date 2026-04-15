Cancelaria premierului a transmis ANRE un set de propuneri dure menite să schimbe din temelii regulile de racordare la rețeaua electrică. Motivul? Un fenomen speculativ care blochează sistemul energetic național, în condițiile în care numeroase proiecte de parcuri fotovoltaice sau eoliene rămân doar pe hârtie. „În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ vizibil”, arată Guvernul.

Proiecte pe hârtie, rețea blocată

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică o modificare a regulilor privind garanțiile financiare pentru racordare. Propunerea viza o majorare a garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, o măsură gândită să mai trieze din proiectele care blochează capacitate în rețea fără a fi vreodată finalizate.

Numai ca, pentru Executiv, lucrurile nu sunt atât de simple. Cancelaria Prim-ministrului consideră că majorarea, deși este un pas în direcția corectă, nu rezolvă problema de fond. „Propunerea ANRE vizează creşterea garanţiei de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în reţea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creştere, deşi necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme şi mai eficiente”, a transmis Executivul.

Garanții mai mari și mai rapide

Bun, și ce propune Guvernul, mai exact? Pe masă sunt două variante pentru o creștere mult mai consistentă a garanției financiare, menite să despartă investitorii serioși de speculanți:

o garanţie fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă şi transparentă, care leagă direct valoarea garanţiei de dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât şi costurile reale din reţea.

Obiectivul este clar. „Ambele variante conduc la un nivel al garanţiei suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale”, precizează Guvernul.

Iar asta nu e tot. O altă modificare esențială vizează momentul constituirii garanției. Se propune ca aceasta să fie plătită mult mai devreme, încă din faza depunerii cererii de racordare. „Această schimbare ar preveni situaţiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susţinere financiară reală”, mai arată sursa citată. În plus, se cer reguli clare privind executarea garanției dacă proiectul e abandonat și returnarea treptată a banilor pe măsură ce investiția avansează.

Modelul spaniol, o sursă de inspirație

Propunerile nu sunt picate din cer, ci se inspiră din experiența altor state europene, cum ar fi Spania. Documentul transmis de Cancelarie detaliază cum funcționează lucrurile acolo, un model (considerat de succes) care filtrează din start proiectele neserioase. „În acest model, dezvoltatorii sunt obligaţi să depună o garanţie fixă de 40 EUR pentru fiecare kW instalat, iar această garanţie trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la reţea, nu ulterior analizei tehnice. În lipsa acestei garanţii, cererea nu este luată în considerare. garanţiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse. Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile şi reducerea blocajelor din reţea, fără a afecta investiţiile reale, deoarece filtrează încă din faza iniţială proiectele care nu au o susţinere financiară solidă.”

Bolojan: „Am avut reglementări permisive”

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut recent că legislația actuală a permis dezvoltarea acestui fenomen speculativ. E drept că s-au făcut pași, dar insuficienți.

„Am avut reglementări permisive, ani de zile nu am avut garanţii, din 2024, ANRE, prin regulamente, a impus anumite garanţii, dar gândiţi-vă că sunt 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiţiei, deci au fost destul de reduse, s-au mai impus nişte termene care au fost prelungite, dar cert este că neavând reglementări, s-au permis aceste acţiuni speculative”, a menționat Bolojan.

Și care e soluția, până la urmă?

Răspunsul premierului este tranșant și în linie cu propunerile Cancelariei. „Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanţiile, să impunem termene ferme până la care trebuie să se realizeze aceste investiţii, să se obţină documentaţiile, iar dacă nu se obţin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanţia trebuie să şi-o piardă în favoarea societăţii Transelectrica sau a celorlalţi deţinători de reţele sau în favoarea statului”, a explicat premierul.