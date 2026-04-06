Lucrările pe cea mai așteptată autostradă din România, A1 Sibiu-Pitești, bifează un nou progres important. Pe secțiunea 2, Boița-Cornetu, utilajele au început săpăturile la un nou tunel, a anunțat luni directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Iar veștile vin direct de pe șantier.

Tunelul Boița 1 intră în lucru

Anunțul oficial confirmă startul lucrărilor la tunelul denumit Boița 1. Acesta va fi format din două galerii paralele, câte una pentru fiecare sens de mers, cu lungimi diferite. „Autostrada Sibiu-Pitești (#A1): pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) au început săpăturile la încă un tunel! Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a transmis Pistol pe contul său de Facebook.

Se sapă în paralel și la Robești

Dar ce se întâmplă cu restul lucrărilor de pe acest tronson montan? Echipele nu se concentrează doar pe un singur punct. Înaintarea continuă și la un alt tunel de pe același lot, cel de la Robești, care este mult mai lung. „În paralel continuă lucrările la tunelul Robești (900 m) unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”, a mai precizat directorul CNAIR.

O secțiune cu 7 tuneluri

E drept că vorbim de cea mai dificilă porțiune a viitoarei autostrăzi care va traversa Carpații. Secțiunea 2, dintre Boița și Cornetu, este o adevărată provocare inginerească, având o lungime totală de peste 31 de kilometri.

Pe acest traseu complex, planurile prevăd nu mai puțin de șapte structuri subterane. „Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri”, subliniază Pistol.

Miza finală coridorul Pan-European

Până la urmă, cum stăm cu banii? Contractul pentru acest segment are o valoare uriașă și este susținut din fonduri europene. „Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA). Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km)”, a concluzionat șeful de la Drumuri.