Inflația explodează în iulie. Datele oficiale publicate pentru luna iulie 2025 schimbă radical tabloul economic al României. Rata anuală a inflației a urcat brusc la 7,8%, în creștere cu 2,7 puncte procentuale față de luna anterioară, marcând cel mai mare avans din ultimele luni.

Creșterile sunt vizibile în toate categoriile de consum, însă mărfurile nealimentare domină topul scumpirilor, cu un salt de 8,18% față de iulie 2024. Urmează serviciile, cu +7,33%, și produsele alimentare, cu +7,67%.

Celebrul investitor Warren Buffet sintetiza efectul acestui fenomen într-o singură frază: „Aritmetica este clară: inflația este un impozit mult mai devastator decât oricare măsură adoptată de legislatori.”

Inflația explodează în iulie. Energia și serviciile împing prețurile la un nou record

Evoluția din iulie față de iunie confirmă tendința de accelerare a prețurilor. Indicele general al consumului a crescut cu 2,68% într-o singură lună, față de doar 0,45% în iunie.

Pe categorii, mărfurile nealimentare au consemnat o scumpire lunară de 5,06%, serviciile au avansat cu 1,01%, iar produsele alimentare au crescut cu 0,39%.

La nivel de produse specifice, cafeaua a urcat cu 1,09%, transportul aerian s-a majorat cu 7,58%, iar chiriile au crescut cu 0,64%, pe fondul cererii ridicate din sezonul estival. Cea mai dramatică evoluție s-a înregistrat la energia electrică, unde prețurile au explodat cu 61,57% în doar o lună, în urma eliminării plafonului tarifar.

Energia electrică – factorul decisiv al scumpirilor

Creșterea masivă a prețului energiei electrice a fost principalul motor al inflației din iulie. Eliminarea schemei de plafonare a prețurilor a transferat direct costurile reale către consumatori, iar efectul s-a văzut imediat în facturi.

Această majorare nu afectează doar bugetele gospodăriilor, ci și costurile de producție și transport ale companiilor, ceea ce creează un efect de domino asupra întregii economii. Pe termen scurt, scumpirea energiei se propagă rapid în prețurile altor bunuri și servicii, de la produse de bază până la servicii complexe.

În zona bunurilor de larg consum, cafeaua rămâne un exemplu relevant al presiunilor externe, înregistrând o creștere de peste 1% într-o singură lună, influențată de volatilitatea piețelor internaționale de materii prime. La servicii, transportul aerian a avut o creștere spectaculoasă, de peste 7%, pe fondul sezonului de vacanțe și al costurilor operaționale mai mari.

Efecte asupra economiei și perspective

Saltul inflației anuale cu 2,7% într-o singură lună arată o accelerare îngrijorătoare a presiunilor inflaționiste, contrar așteptărilor din prima parte a anului, când estimările indicau o temperare a prețurilor în a doua jumătate. Economiștii avertizează că impactul scumpirilor din energie va continua să se resimtă și în trimestrele următoare, alimentând majorări de preț la produse și servicii esențiale.

În acest context, Banca Națională a României (BNR) ar putea fi nevoită să mențină o politică monetară restrictivă pentru a tempera așteptările inflaționiste. O astfel de strategie ar putea însă încetini ritmul de creștere economică, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe mediul de afaceri și pe piața muncii.

Cursul leu-euro ar putea, la rândul său, să fie influențat de aceste evoluții, în condițiile în care diferențele de dobânzi și nivelul de încredere al investitorilor joacă un rol esențial în stabilitatea monedei naționale.

Pe termen mediu, perspectivele inflației depind de evoluția pieței energiei, de politicile fiscale și de dinamica cererii interne. În lipsa unor măsuri de compensare, povara scumpirilor va continua să fie resimțită puternic atât de consumatori, cât și de companii.