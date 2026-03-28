Modelele mai vechi de iPhone de pe piața din India sunt pe cale să se scumpească vizibil. Apple a decis să renunțe la un program cheie de stimulente destinat retailerilor offline, o mișcare ce ar putea crește prețul final al telefoanelor cu până la 5.000 de rupii. Programul, menit să stimuleze cererea, permitea partenerilor de retail să ofere diverse scheme de cashback și reduceri promoționale.

Adio, reduceri masive?

Până la urmă, cum vine asta pentru consumatorul de rând? Simplu. Odată cu retragerea acestui sprijin financiar, magazinele nu vor mai putea absorbi tăierile de preț ca înainte. Acest lucru va duce, cel mai probabil, la o majorare a costului efectiv pentru unele modele mai vechi de iPhone.

Și nu vorbim de orice modele. Sunt vizate exact acele telefoane care atrag de obicei cumpărătorii ce caută un punct de intrare mai accesibil în ecosistemul Apple. Vânzătorii offline (adică magazinele fizice) vor avea cele mai mari dificultăți în a egala nivelul ofertelor anterioare, care erau parțial finanțate chiar de companie.

O nouă strategie Apple pentru India

Decizia indică o schimbare în strategia Apple pentru piața indiană, cu un accent mai mare pe menținerea disciplinei prețurilor. Prin limitarea reducerilor acordate de retaileri, compania pare să caute un control mai strict asupra modului în care produsele sale sunt evaluate pe piață.

O mișcare calculată.

Iar acest pas ar putea, si, să contribuie la reducerea diferenței de preț dintre modelele vechi și cele noi. V-ați gândit vreodată că scopul ar putea fi, de fapt, să încurajeze clienții să se orienteze direct către cea mai recentă gamă de iPhone-uri?

Impactul direct asupra clienților și magazinelor

Pentru cumpărători, vestea se traduce în mai puține reduceri în afara perioadelor de sărbători sau a ofertelor de tip buy-back. Acest lucru ar putea crește costul de intrare pentru cei care vizau un iPhone mai vechi. E drept că schemele de finanțare ar putea continua, dar marile tăieri de preț vor deveni o raritate.

Dar pentru retaileri, lucrurile stau puțin diferit. Aceștia se vor confrunta cu o flexibilitate redusă în a oferi promoții, ceea ce le-ar putea afecta atât cererea, cât și marjele de profit pe termen scurt.

India continuă să fie o piață extrem de importantă pentru ambițiile de creștere ale Apple. Noua mișcare sugerează o recalibrare a modului în care compania generează vânzări, trecând de la discounturi susținute prin stimulente la o politică de prețuri mult mai controlată și oferte țintite.