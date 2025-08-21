Infrastructura rutieră din județul Suceava primește o gură de oxigen importantă după pagubele provocate de inundațiile recente. Consiliul Județean a obținut o primă tranșă de 15 milioane de euro fonduri europene nerambursabile, prin mecanismul RESTORE, bani ce vor fi folosiți pentru reparația drumurilor și podurilor afectate. Suma va acoperi atât lucrările deja realizate, cât și intervențiile urgente care urmează să fie demarate.

15 milioane de euro pentru Suceava! Drumuri și poduri refăcute după inundații

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a precizat că fondurile sunt disponibile începând cu zilele următoare și vor susține refacerea infrastructurii afectate. În cazul în care evaluările tehnice vor arăta că este nevoie de resurse suplimentare, bugetul ar putea fi majorat. Acesta a transmis un mesaj public de recunoștință pentru modul prompt în care autoritățile centrale au acționat.

„Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune. Îi mulțumesc public domnului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru că a reușit într-un timp record să activeze mecanismul european RESTORE”, a declarat șeful CJ Suceava.

Banii acoperă drumuri, poduri și podețe

Oficialul a explicat că suma nu se va limita doar la drumurile județene, ci va include și poduri, podețe și lucrări deja efectuate, cum sunt reparațiile din Pasul Puzdra.

„Acești bani reprezintă o primă tranșă pentru infrastructura rutieră. Fondurile vor veni repede și vor putea fi folosite inclusiv pentru poduri, podețe și lucrări deja executate, cum este cazul reparațiilor din Pasul Puzdra. După expertiza făcută de proiectanți, dacă va fi nevoie, suma va fi suplimentată”, a transmis acesta.

Sprijin și la nivel regional

Pe lângă suportul central, autoritățile județene au beneficiat și de ajutor regional. Președintele CJ Suceava a ținut să mulțumească reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est.

„Îi mulțumesc pe această cale și directorului ADR Nord-Est, Vasile Asandei, pentru sprijinul acordat încă din primele zile după dezastru”, a adăugat Gheorghe Șoldan.