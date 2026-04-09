Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat un calcul direct al impactului pe care îl are majorarea prețului petrolului la nivel internațional asupra buzunarelor șoferilor din România. La fiecare creștere de 10 dolari a barilului, litrul de motorină se scumpește cu 45 de bani. În acest context, oficialul susține că statul ar trebui să ia în calcul noi măsuri pentru a atenua șocul.

Calculul scumpirii și soluția propusă

Mecanismul este simplu, dar dureros pentru bugetul oricărui șofer. V-ați gândit vreodată cum ajunge o criză internațională să vă golească portofelul la benzinărie? Bogdan Ivan a explicat miercuri seară că o intervenție a statului, precum reducerea accizei, devine necesară dacă tendința de creștere pe piețele internaționale continuă.

„Eu cred că sunt absolut necesare (măsurile – n.r.), pentru că pe fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol vedem o creştere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă. Aşa că statul ar trebui, în cazul în care vedem o tendinţă de creştere internaţională a preţului, să intervină mai tare, să reducă acciza pentru a păstra un nivel suportabil pentru populaţie”, a declarat Bogdan Ivan.

Fără risc de penurie de combustibil în România

Dar, dincolo de preț, există o altă temere constantă: cea a penuriei de carburanți. Ei bine, ministrul spune că, cel puțin pentru moment, nu-i chiar așa. Ivan dă asigurări că România stă bine la acest capitol și că problema este strict legată de cost, nu de disponibilitate.

„Nu se pune problema în momentul de faţă ca România să se afle în penurie de produse petroliere. Este clar că vorbim despre tendinţe de creştere a preţului în situaţia în care continuă acest conflict. Dar, faptul că noi avem aceste rafinării care funcţionează foarte bine, la Petromidia am avut o revizie pe care am realizat-o într-un termen record, lucrează la capacitate maximă, avem rute comerciale diferite, consider că nu suntem într-o situaţie de risc astăzi, când vorbim despre ţara noastră”, a explicat ministrul.

Importurile continuă

Și nu ne bazăm doar pe ce avem în țară. Ministrul a precizat că România nu se bazează exclusiv pe stocurile proprii de produse petroliere.

Importurile continuă.

Ba chiar, a subliniat că țara noastră „s-a mişcat mai rapid decât alte state” în asigurarea necesarului de pe piețele externe.